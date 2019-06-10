"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 8
Je n'ai pas fait d'erreur par hasard :) La cire signifie la cire, très symbolique. Je n'avais aucune idée qu'il avait la mauvaise lettre jusqu'à ce que vous le signaliez :)
Il est intéressant d'entendre des critiques et des idées à ce sujet.
Le SVN de MQL5 est une bonne idée dans la mesure où, tôt ou tard, il n'est pas nécessaire.
Le partage de projets et l'espace web, c'est génial.
Tout est bon pour aider les développeurs, même l'inclusion de MindMap dans MQL5.com est formidable.
Il prend port de travail, mais au lieu d'explorer de nouvelles solutions à partir de zéro, la création de réseaux de neurones ", faire" est une bonne base pour commencer, parce que seulement le travail de conversion, puis peut être plus profonde, dans d'autres réseaux de neurones pour ceux qui veulent aller plus loin.
Oui, la mise en œuvre d'intégrations directes avec les paquets neuronaux existants est une bonne idée.
Cela attirera les utilisateurs qui ont déjà l'habitude de travailler avec une certaine boîte à outils et qui ne veulent pas en changer.
Mais nous voulons lancer un processus public de développement de systèmes complexes pour la plateforme MetaTrader 5. Il s'agit de préparer l'infrastructure de travail commune et de lancer non pas un seul projet, mais des dizaines ou des centaines.
Il y a quelques temps, nous avons lancé un service freelance spécialisé pour les développeurs MQL4/MQL5. De nombreuses personnes étaient sceptiques et ne croyaient pas en sa viabilité. Mais il est désormais opérationnel et fonctionne avec succès.
De même, il y avait des sceptiques qui ne croyaient pas à la possibilité de créer un système de cloud computing pour optimiser les stratégies de trading. Mais nous avons créé un tel système - il s'agit véritablement d'une révolution dans l'analyse des marchés financiers pour les masses.
Nous avons maintenant l'idée de lancer une plateforme pour attirer les développeurs qui pourront rapidement et commodément effectuer un développement de groupe pour MetaTrader 5.
Si nous réussissons, ce sera la base du développement à long terme de la technologie d'analyse du marché.
Ce qu'il faut, ce ne sont pas des projets ponctuels, mais des approches de masse, qui se comptent par centaines.
Et pour de tels projets, nous avons besoin d'un environnement propice - une communauté d'utilisateurs en un seul endroit, intégrée dans un grand nombre de processus.
Au fait, Renat, je suis très intéressé de savoir d'où vient le préfixe Wox, qu'est-ce qu'il signifie ? Est-ce une terminaison d'un autre mot (cela ressemble à Volvox) ?
Depuis que je travaille, je me suis toujours posé la question :)
Il s'agit d'un projet très ambitieux, honorable, et qui peut être réalisé, je vois un avenir dans ce domaine, et de nombreux programmeurs sont intéressés.
Évidemment, je sais que c'est un projet, et je pense qu'il est très intelligent, honnête et révolutionnaire. Parce qu'en plus de son importance, mais aussi de créer les conditions pour avoir un emploi par soi-même, ceux qui sont vraiment bons.
J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une révolution dans l'histoire de la recherche sur les marchés financiers, et c'est beaucoup plus révolutionnaire et scientifique que ce que l'on pourrait croire à première vue, et c'est ce qui m'a attaqué comme un aimant MetaTrader5. La taille de ce projet unique, et je n'ai jamais été sceptique, parce que je vois un grand avenir ici, et ce qui arrivera tôt ou tard dans ces temps modernes. L'avenir repose beaucoup sur l'informatique en nuage, MQL5 est évidemment le leader dans ce domaine, je ne vois pas d'autre solution. L'infrastructure est parfaite. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que le système soit considéré comme meilleur que cela.
Il y a maintenant une idée de lancer une plateforme pour attirer les développeurs qui peuvent rapidement et commodément mener un développement de groupe pour MetaTrader 5.
Si cela fonctionne, ce sera une base pour le développement à long terme de la technologie d'analyse de marché.
Super. Et je ne vois aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. C'est aussi une excellente idée et une grande opportunité pour les chercheurs et les professionnels du secteur.
Ce qu'il faut, ce ne sont pas des projets ponctuels, mais des projets massifs, qui se comptent par centaines.
Et de tels projets ont besoin d'un environnement propice - une communauté d'utilisateurs en un seul endroit, intégrée dans un grand nombre de processus.
Je suis d'accord ...
est un projet très ambitieux, ainsi que révolutionnaire, et la concentration de programmeurs, le développement du site et le langage unique créent les conditions pour la simplification et l'amélioration.
Voyons voir... Tout cela est très intéressant.
Pas de problème. Mais si vous utilisez un traducteur en ligne, vérifiez l'exactitude de la phrase dans MS Word.
Seules les phrases correctement construites sont correctement traduites.
Merci.
Je comprends votre phrase. Une syllabe peut également affecter la traduction de ce mot.
Heureusement, vous n'avez pas besoin de programmes externes comme MS Word, car je peux écrire directement dans l'éditeur de messages de mql5.com dans ma langue maternelle, et quand il y a ce mot, le texte est souligné en rouge (je pense que c'est le travail des paramètres du navigateur et de la correction automatique de la langue de Windows).
Je ferai de mon mieux pour communiquer, heureusement que nous avons des traducteurs en 2011 - apprentissage artificiel, en ligne :D
En 1995, cette grande opportunité n'existait pas.
Description d'un neurone et d'une couche :
Mon interprétation est légèrement différente de la vision biologique
Le neurone lui-même est un simple transducteur de l'entrée x vers la sortie y. Le neurone dans mon schéma n'a pas de synapses. Il y a seulement une entrée (x), une sortie (y), une erreur (e) et un seuil (t). L'erreur est une propriété intrinsèque du neurone, nécessaire à l'apprentissage. En option, il peut être utilisé pour la visualisation par itérations.
Des neurones identiques peuvent être combinés en une couche. Une couche est un ensemble (vecteur) de neurones identiques.
Les entrées et les sorties des neurones forment le tampon d'entrée et de sortie de la couche. Un tampon est une entité distincte utilisée pour relier les neurones aux synapses et sert d'espaceur pour simplifier le schéma de communication.
La combinaison des neurones permet une transition vers les mathématiques vectorielles dans de nombreux cas, et simplifie et accélère souvent l'opération.
La couche est constituée d'au moins un neurone.
Attrapez la première claque, et s'il y a différents types de neurones dans une couche ?
Et veuillez préciser ce qu'est l'entité "Buffer" ?
Le reste après clarification.
Attrapez la première claque, et s'il y a différents types de neurones dans la couche ?
Ce n'est pas possible. Différents types dans différentes couches. Je te le dis, tu pourrais même faire de chaque neurone une couche séparée.
Pour ce qui est du tampon, il vaut mieux utiliser un exemple. Laissez-moi aller à la maison.