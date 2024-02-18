Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 90
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Voici une variante utilisant un chronomètre winapi haute résolution, donnant une précision de 5,6e-13 secondes.
De quoi parlez-vous ? Il s'avère que cette fréquence est de 1786 GHz. Et voici la fréquence du rayonnement infrarouge. :))
Tu as juste mélangé la fréquence avec le compteur là.
C'est en fait 3,8e-07 secondes. Cela représente environ un tiers de microseconde. Pas de différence significative avec le MQL
De quoi parlez-vous ? Il s'avère que la fréquence est de 1786 GHz. Et c'est la fréquence du rayonnement infrarouge. :))
Tu as juste mélangé la fréquence avec le compteur là.
C'est en fait 3,8e-07 secondes. Cela représente environ un tiers de microseconde. Pas très différent de MQL.
Oui, c'est vrai, je me suis trompé.
Oui, c'est ça, mélangé)
C'est pourtant une vraie solution.Il s'agit donc d'un bogue après tout, qui pour MQ est facile à corriger.
Je l'ai vérifié - leur compteur ne réagit pas au changement d'heure locale.
Donc, si j'ai besoin de microsecondes et que je les utilise pendant une longue période de temps, veuillez utiliserKernel32.dll.
Merci !
Nous devons envoyer des demandes collectives au service d'assistance. Parce qu'il est inutile de le faire autrement. Ils ont même cessé de répondre aux bogues de compilateurs. Les demandes ne manquent pas, mais en vain...
De la même manière, je leur ai demandé de créer des TimeLocal et TimeCurrent en millisecondes (surtout le second, parce que c'est problématique de l'implémenter moi-même).
il y a une utilité, il peut être utilisé pour décharger l'interface graphique, par exemple ici :
Objet de la classe Canvas pour l'ensemble du graphique, dessin des données dans les tableaux, données des clusters, niveaux, etc., si OnTimer est monté au maximum et que l'interface graphique est placée là (et c'est toujours ce que je fais), alors sans délai un graphique charge mon VPS d'environ 45-60%, si je fais un délai de 250, alors tout est normalisé au minimum, les graphiques répondent clairement aux boutons, le système n'est pas chargé.
Voici une variante utilisant un chronomètre winapi haute résolution, donnant une précision de3,8e-07 secondes.
Voici comment on compte les microsecondes
Renat, pouvez-vous corriger la liaison avec le temps local GetMicrosecondCount() ?
Car les conséquences peuvent être des plus imprévisibles pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité.
Non, c'est une minuterie relative pour des intervalles de temps précis, pas le temps astronomique.
Merci, je le saurai.
J'ai été induit en erreur par la référence.
C'est ainsi que nous calculons les microsecondes.
Pourquoi ne pas calculer GetTickCount de la même manière ? Alors le problème de la résolution de 15 ms disparaîtra et posera quelques problèmes.