Ce serait beaucoup plus clair si vous preniez une photo.
Mis à jour ci-dessus.
Live BuyLimit.
Eh bien, il montre les volumes - le volume rempli et le volume restant. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une exécution partielle. Ou peut-être que je ne comprends pas le problème ?
L'heure de l'ordre est devenue l'heure de l'exécution partielle.
Peut-être devons-nous prêter attention aux développeurs. Nous devrions peut-être introduire une autre propriété de l'ordre.
Il est clairement visible ici.
Je ne sais pas ce qui se passera lorsque l'ordre sera à nouveau partiellement exécuté.
Vous pouvez le voir ici.
Cela peut être mauvais du tout dans certains cas. Cela doit absolument être signalé aux développeurs.
Ce qui se passera avec une deuxième performance partielle - je ne sais pas.
Et l'historique est réglé pour montrer les ordres et les transactions. Si vous le changez en commandes seulement ?
Il est difficile de dire si c'est une mauvaise chose ou non. De plus, l'effondrement de CloseBy semble perdre les majicas. Vous devez vérifier.
Et votre historique est réglé pour montrer les commandes et les offres. Si vous le changez en commandes seulement ?
C'est le mode "Deal". Dans d'autres modes, il ne sera pas visible, car la commande est toujours en cours.
J'ai fait un tour et je me suis rendu compte que ce sont des métiers. Mais dans ce cas, c'est le moment de la transaction qui est indiqué, et non l'ordre. C'est pourquoi il est intéressant de le voir en mode commande.
Il ne peut y avoir d'ordre dans le mode d'ordre lorsqu'il est vivant. Une fois mort - il y aura un temps de première exécution, comme il a été dit à l'origine.