peut-être alors :
Non, ça ne marche pas. ((()
Il fonctionne de manière très précise. J'utilise ceci. Vous pouvez convertir la valeur en ENUM_DAY_OF_WEEK
Non, ça ne marche pas. ((()
Les parenthèses sont manquantes, le reste de la division par 7 est pris dans le nombre converti en type uchar.
Le terme "très précis" n'existe pas. Soit c'est toujours précis, soit ça ne l'est pas. C'est comme un deuxième hareng frais. Sur quelle période l'avez-vous testé? Je n'ai pas pu le faire.
Que voulez-vous dire par "quelle période"? La fonction renvoie simplement le jour de la semaine. Quel est le rapport avec la période ? Mettez n'importe quelle heure et vous obtiendrez le jour de la semaine.
Mettez votre date de naissance et vous obtiendrez le jour de la semaine de votre naissance.
Ou voici le jour de la semaine à l'heure de la bougie
Les parenthèses sont manquantes, le reste lors de la division par 7 est tiré d'un nombre converti en type uchar.
Résultats ci-dessus...
Notez que cela fait longtemps que j'utilise cette formule puisque
résultats ci-dessus...
Il n'y a pas d'erreur à l'écran ! Regardez bien. J'ai signalé l'erreur.
Les parenthèses sont manquantes, le reste lors de la division par 7 est tiré d'un nombre converti en type uchar.
J'ai aussi montré le code complet de la fonction. Encore une fois :
Je suis d'accord avec vous. Peut-être que Nikolaï a écrit de mémoire et qu'il a commis une erreur. Mais il n'est pas tout à fait juste de dire que cela ne fonctionne pas.