Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 236
Une implémentation plus rapide de la fonction standard PeriodSeconds() :
J'ai regardé le format.
Probablement pas plus rapide. J'ai cependant entendu parler de la merveilleuse vitesse de switch.
Il semble plus long, mais je n'ai pas remarqué de différence de performance.
Je pense donc qu'une version à une ligne est toujours préférable.
semble plus long
et maintenant de convertir tout cela en matrices et en ONX :-)
Oui, c'est possible. Plus lisible.
La performance sur mon ordinateur portable est la même.
fxsaber #:
Au fait, je me suis trompé dans mes messages précédents. Pour une raison quelconque, je pensais qu'il y avait 28 jours dans un mois, et non 30. Je ne comprends pas d'où je tiens cela.
Je ne peux plus corriger mes messages qui datent de plus d'une heure.
Ma version correcte est donc la suivante :
Personne n'a besoin des secondes du mois, cependant, puisque les mois sont de longueur différente
Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est plus rapide que PeriodSeconds(x) ?
le test de cet article
il suffit de comparer les performances de getStartTimeOfBar() avec PeriodSeconds() et avec PeriodSecondsFast()
La comparaison doit être faite sur n'importe quelle TF à l'exception de MN1
La performance est supérieure d'environ 2 fois. Peut-être 3 fois si l'on tient compte du fait que nous mesurons l'ensemble de l'itération.
ou suffit-il de comparer ces deux valeurs ?
J'ai peut-être oublié quelque chose, mais j'ai utilisé votre script pour vérifier PeriodSeconds (uniquement).