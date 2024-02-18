Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 245
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Désolé, peut-être à cause de la traduction automatique de google
La question posée dans l'image est la suivante :
La question posée dans l'image est la suivante :
code :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.
Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques de travail
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
La classe de base n'a pas accès aux champs des descendants.
La classe de base n'a pas accès aux champs descendants.
il s'agit d'une version fonctionnelle de ce qui était nécessaire.
Oui, mais défait de cette manière :
est une version fonctionnelle de ce qui était requis.
C'est très bogué.
Montrez-moi un exemple
Montrez un exemple, et n'importe qui peut offenser un artiste).
Exemple de quoi ?
La tâche était d'obtenir l'accès à un objet, pas d'organiser la suppression correcte d'objets. La suppression est toujours plus facile que la création))