Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 241
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous refusez de comprendre.
Peut-être que je comprendrais si je connaissais le contexte de la situation. Mais en l'état, cela semble correct.
Tant que les deux montants sont égaux, n'importe lequel d'entre eux est un minimum valide. Considérons MathMin(1, 1), il n'y a pas de différence si la fonction renvoie le premier (1) ou le second (1).
Ainsi, renvoyer 0,0 n'est pas différent de -0,0.Édition : à propos, les deux expressions mises en évidence ne sont PAS identiques.
Je pense que je suis d'accord avec mon collègue amrali. J'ajouterais également qu'il existe une fonction native MathMin(). Elle pense également que les zéros avec des signes différents sont égaux. D'après ce que j'ai compris, son algorithme est assez simple. Je l'ai dupliqué dans ma fonction CustomMathMin().
Nous l'avons dans le journal :
Il est facile de voir qu'à partir de deux nombres égaux, l'algorithme prendra le second nombre comme valeur minimale de...
Vous refusez de comprendre.
il n'y a rien de spécial. C'est juste -0,0==0,0.
rien de spécial. Juste -0.0==0.0
Je connais très bien la question et j'ai donc écrit les deux variantes de MathMin pour montrer que des fonctions mathématiquement identiques dans des langages de programmation produisent des résultats différents.
J'ai une excellente compréhension de la question et j'ai donc écrit les deux versions de MathMin pour montrer que des fonctions mathématiquement identiques dans des langages de programmation produisent des résultats différents.
Qu'est-ce qui est donc inhabituel ?
Le fait que les 64 bits des nombres 0,0 et -0,0 ne soient pas tous identiques est évident:
mais quand même 0,0 == -0,0
Les signes < et <= semblent être différents.....
accepter
Qu'est-ce qui est donc inhabituel ?
Le fait que les 64 bits des nombres 0,0 et -0,0 ne soient pas tous identiques est évident:
Il s'attend à ce que MathMin() soit déterministe. Donc qu'il donne toujours le même résultat lorsque les deux arguments sont identiques. Et non pas un résultat différent selon que l'argument est le premier ou le second.
fxsaber a raison, c'est un problème.
Il s'attend à ce que la fonction MathMin() soit déterministe. C'est-à-dire qu'elle donne toujours le même résultat lorsque les deux arguments sont identiques. Et non un résultat différent selon que l'argument est le premier ou le second....
Et c'est le cas. Lorsque deux nombres sont égaux, c'est le second qui est retourné. Je l'ai montré ci-dessus avec un exemple...
et il n'y a rien de mal à cela.
Il s'attend à ce que la fonction MathMin() soit déterministe. C'est-à-dire qu'elle donne toujours le même résultat lorsque les deux arguments sont identiques. Et non un résultat différent selon que l'argument est le premier ou le second.
fxsaber a raison, c'est un problème.
Vous avez bien compris mon point de vue. Vous pouvez rencontrer le problème difficile à trouver d'obtenir des résultats différents dans un code volumineux. C'est pourquoi j'ai informé la communauté dans ce fil de discussion.