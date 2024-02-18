Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 118
D'ailleurs, à propos de zéro, FastLog2 ne vérifie pas le zéro, ce qui lui donne une longueur d'avance. Mais c'est toujours 1,5 à 2 fois plus lent que log2 si on le teste correctement).
Et qu'est-ce qui est incorrect à ce sujet ?
Parce que même votre version du test produit :
Bien sûr, nous devrions supprimer la vérification du zéro de log2 ou ajouter la même chose à FastLog2.
La question porte en fait sur la vitesse de la partie informatique. En log2, tout est calculé uniquement par des décalages et des additions. FastLog2 utilise les valeurs de la table après des conversions astucieuses impliquant une multiplication. Ce code est très ancien, il a été utilisé à l'époque des coprocesseurs mathématiques, la situation a peut-être changé depuis.
C'est le comportement standard de MQL5 : les variables statiques viennent après les variables globales.Vous pouvez être sérieusement perturbé à cause de cela.
Est-ce la raison pour laquelle chaque variable statique d'une classe/structure doit être déclarée après la structure elle-même ? Et même sans lui attribuer une quelconque valeur... Peut-être devrions-nous suggérer que le compilateur fasse tout cela automatiquement ?
Il s'agit essentiellement d'un bogue, d'une séquence incorrecte d'exécution du code du programme. Le compilateur ne devrait pas permettre cela en principe. Vous devriez crier plus souvent sur les développeurs à ce sujet.
En C++, le code est traité par le compilateur strictement de haut en bas, donc tout ce qui est au-dessus est déjà initialisé. Et vous ne pouvez pas accéder au code en dessous. C'est pourquoi tout est clair. Et puisque les développeurs ont introduit leurs propres règles ici, qu'ils fournissent l'ordre correct d'exécution du code.
Il y a moins de flexibilité.