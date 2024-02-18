Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 246

Nouveau commentaire
 

si vous placez le pointeur de la souris sur le nom d'une variable ou d'une fonction et que vous appuyez sur Ctrl, vous passez à la définition ou à la déclaration de cette variable (fonction).
Cette fonction est implémentée dans presque tous les IDE, mais lorsque vous appuyez sur Ctrl, la variable est mise en évidence et soulignée. Ce n'est pas le cas dans ME.


Jen'ai pas trouvé cette fonction dans l'aide.
La même chose peut être obtenue en appuyant sur Alt+G, mais il est toujours plus pratique d'utiliser la souris.



 
Nikolai Semko #:

si vous placez le pointeur de la souris sur le nom d'une variable ou d'une fonction et que vous appuyez sur Ctrl, vous passez à la définition ou à la déclaration de cette variable (fonction).
Cette fonction est implémentée dans presque tous les IDE, mais lorsque vous appuyez sur Ctrl, la variable est mise en évidence et soulignée. Ce n'est pas le cas dans ME.


Jen'ai pas trouvé cette fonction dans l'aide.
La même chose peut être obtenue en appuyant sur Alt+G, mais il est toujours plus pratique d'utiliser la souris.

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком.
MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком.
  • 2023.12.20
  • www.mql5.com
Если есть возможность - добавьте пожалуйста переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl click как это реализовано в VS или Qt Creator. можно задействовать вместо ctrl какую-то другую кнопку
 
Artyom Trishkin #:

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

Ah, il s'agit donc d'un développement récent.
 
Nikolai Semko #:

La même chose peut être obtenue en appuyant sur Alt+G, mais la souris reste plus pratique.

Remarque intéressante, car je n'utilise pas la souris dans ME.

 
Artyom Trishkin #:

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'à la suite de "nombreuses" demandes d'utilisateurs, quelque chose est fait et ensuite quelque chose est cassé. Il y a toujours eu CTRL+clic pour mettre un mot en surbrillance. Pour moi, c'est plus facile que le double clic, parce que la charge sur l'index et sans double clic est assez importante. Parfois, j'ai même mal le soir. Maintenant, ça marche comme ça, et puis comme s'ils l'avaient refait. On ne sait pas quand ça doit fonctionner.

 
fxsaber #:

C'est intéressant, car je n'utilise pas la souris dans ME.

Avez-vous utilisé Vim ?
 
Nikolai Semko #:
Avez-vous utilisé vim ?

:q !

au cas où vous vous perdriez :-)

 
Alexey Viktorov #:

Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'à la suite de "nombreuses" demandes d'utilisateurs, quelque chose est fait et ensuite quelque chose est cassé. Il y a toujours eu CTRL+clic pour mettre un mot en surbrillance. Pour moi, c'est plus facile que le double clic, car la charge sur l'index et sans double clic est assez importante. Parfois, j'ai même mal le soir. Maintenant, ça marche comme ça, et puis comme s'ils l'avaient refait. On ne sait pas quand cela doit fonctionner.

J'avais l'habitude de surligner les mots comme ça aussi. Maintenant, il faut que j'apprenne, je fais des allers-retours dans le code. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?

 
Maxim Kuznetsov #:

:q !

au cas où vous vous perdriez :-)

C'est ce que la plupart des proggers avancés écrivent.
Mais le seuil d'entrée est élevé.
Il est considéré comme le plus rapide des programmes d'écriture jusqu'à présent, bien qu'il soit vieux de plusieurs années...
Il n'y a pas de souris.

 
Alexey Viktorov #:

Ce n'est pas la première fois que je remarque que les "nombreuses" demandes des utilisateurs pour faire quelque chose cassent immédiatement quelque chose. J'ai toujours utilisé CTRL+clic pour mettre un mot en surbrillance. Pour moi, c'est plus facile que le double clic, car la charge sur l'index et sans double clic est assez importante. Parfois, j'ai même mal le soir. Maintenant, ça marche comme ça, et puis comme s'ils l'avaient refait. On ne sait pas quand cela doit fonctionner.

Le double-clic surligne un mot, le triple-clic une expression logique. Le triple-clic ne fonctionne pas toujours pour tout le monde....

mais vous pouvez vous entraîner sur ce texte.

1...239240241242243244245246247
Nouveau commentaire