Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 246
si vous placez le pointeur de la souris sur le nom d'une variable ou d'une fonction et que vous appuyez sur Ctrl, vous passez à la définition ou à la déclaration de cette variable (fonction).
Cette fonction est implémentée dans presque tous les IDE, mais lorsque vous appuyez sur Ctrl, la variable est mise en évidence et soulignée. Ce n'est pas le cas dans ME.
Jen'ai pas trouvé cette fonction dans l'aide.
La même chose peut être obtenue en appuyant sur Alt+G, mais il est toujours plus pratique d'utiliser la souris.
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
La même chose peut être obtenue en appuyant sur Alt+G, mais la souris reste plus pratique.
Remarque intéressante, car je n'utilise pas la souris dans ME.
Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'à la suite de "nombreuses" demandes d'utilisateurs, quelque chose est fait et ensuite quelque chose est cassé. Il y a toujours eu CTRL+clic pour mettre un mot en surbrillance. Pour moi, c'est plus facile que le double clic, parce que la charge sur l'index et sans double clic est assez importante. Parfois, j'ai même mal le soir. Maintenant, ça marche comme ça, et puis comme s'ils l'avaient refait. On ne sait pas quand ça doit fonctionner.
Avez-vous utilisé vim ?
:q !
au cas où vous vous perdriez :-)
J'avais l'habitude de surligner les mots comme ça aussi. Maintenant, il faut que j'apprenne, je fais des allers-retours dans le code. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Le double-clic surligne un mot, le triple-clic une expression logique. Le triple-clic ne fonctionne pas toujours pour tout le monde....
mais vous pouvez vous entraîner sur ce texte.