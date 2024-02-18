Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 237
J'ai peut-être oublié quelque chose, mais j'ai utilisé votre script pour vérifier PeriodSeconds (uniquement).
Mes résultats correspondent à ceux de votre test :
0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'
Je n'aime pas beaucoup le test lui-même, car 10 millions de calculs identiques ont lieu dans le test. Dans ce cas, il n'y a aucune garantie que le compilateur n'aura pas de surprises dans ses tentatives d'optimisation du code.
Et ces valeurs doivent être divisées par 21 car il y a 21*10 000 000 itérations au total.
Cependant, ce test confirme également mes conclusions, mais pour mon processeur, qui semble plus frais et, par conséquent, utilise au maximum les performances modernes et, donc, est plus objectif parce que plus récent.
Il serait intéressant de voir les résultats de ce test pour d'autres.
J'ai regardé le format.
Il ne l'accélérera probablement pas. Mais j'ai entendu parler de la vitesse miraculeuse du changement.
Un commutateur peu dense ne permet pas d'obtenir une vitesse miraculeuse.
La vitesse la plus merveilleuse sera celle d'un commutateur dont les cases vont de zéro à 255 par incréments de 1.
Nous vous remercions.
Merci.
Il était tard hier lorsque j'ai posté les résultats SANS optimisation du compilateur.
Voici les résultats avec cpu='AVX2 + FMA3' et optimisation maximale.
La principale difficulté de cet algorithme réside dans le calcul de l'heure de début du mois (surlignée en vert).
C'est l'élément le plus intéressant du code et il n'a pratiquement pas été abordé au cours de la discussion.
J'ai été confronté à la nécessité de sauvegarder du code très court (< 15 lignes) sous la forme de mqh-library.
C'est une mesure forcée car les pointeurs vers les fonctions ne sont possibles que pour les fonctions du scopus global.
Quelles sont les bibliothèques courtes que vous utilisez ?
fxsaber, 2023.11.26 23:26
Si je comprends bien, dans ce cas, la méthode A::f() est intégrée dans g().
Et ici, elle ne l'est pas.
A::f() sera-t-elle intégrée par le compilateur dans le second cas, à condition qu'aucun objet descendant de la classe A ne soit créé dans le code ?
Avec cette application.
Lorsque j'ai besoin de créer cette condition, je change simplement le mode d'affichage du graphique dans le visualiseur.
Ensuite, j'analyse le comportement du conseiller expert dans ME.