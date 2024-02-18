Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 209
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Un autre moyen de déterminer le décalage GMT d'un serveur de négociation est déjà publié (un,deux).
Une symbiose de ces trois méthodes donne une très forte probabilité d'obtenir le bon résultat.
Une continuation du thème des renversements. J'essaie d'identifier l'heure du renversement sur la M1-historique.
Application.
Résultat.
Particularités du calcul du lot minimal.
Exemple (RannForex-Binance_futures).
Est-ce une fonctionnalité de MQL5 ou un bug ?
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Particularités de mql5, trucs et astuces
A100, 2021.05.20 13:43
Vous pouvez voir la différence entre les fonctions en ligne (ordre indéfini) et les fonctions standard (de droite à gauche).
Les fonctions en ligne ne sont pas des fonctions du tout, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir d'adresse. De ce point de vue, il n'y a pas de différence entre les fonctions ordinaires et les fonctions personnalisées. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi les arguments de la fonction personnalisée la plus simple (qui est par essence inline) sont toujours calculés de droite à gauche. Je n'exclus pas qu'à l'avenir pour les fonctions en ligne l'ordre puisse changer, donc
J'ai suggéré à un moment donné d'introduire le mot-clé inline pour une utilisation sûre de l'ordre de calcul :
Dans la version actuelle de MQL5, est-il possible d'interdire l'inlining pour certaines fonctions ?
Hé, pourquoi ce site
Lire d'ici.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Nouvelle version de MetaTrader 5 build 3091 : Améliorations des performances
Carl Schreiber, 2021.11.02 23:34
Il n'y a pas de raison parce que :
F5 raccroche. En outre, il s'agit d'une solution de rechange contradictoire pour le constructeur.
Il n'y a pas de raison parce que :
F5 raccroche.
Je ne comprends pas. La remise à zéro est une chose utile, donc il y a un intérêt.