Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 208
Apparemment, j'ai mal compris la situation des échanges.
La façon dont je l'ai imaginé : l'ordre limite en attente a été exécuté par plusieurs transactions. Pendant tout ce temps, il était suspendu dans des commandes en direct et le champ ORDER_TIME_SETUP n'était pas une constante. Après le dernier échange, il est entré dans l'histoire. À ce moment-là, ORDER_TIME_SETUP est devenu une constante.
Ou pas ?
ORDER_TIME_SETUP est toujours une constante. Quand il est entré dans l'historique - ORDER_TIME_DONE est apparu.
Me voici maintenant en train de fixer la limite retardée. Ensuite, je le modifie à la main et par script et ORDER_TIME_SETUP change.
Qu'est-ce que je fais de mal ?
Vous avez publié des articles sur des cas similaires dans le passé :
Cela ne modifie pas l'heure programmée.
En effet, je l'ai fait. Mais je ne m'en souvenais pas du tout. Je pense que c'est un bug.
Je ne sais pas ce qui va se passer avec l'exécution partielle répétée.
Maintenant, je sais qu'avec ce courtier (je penche pour un bug dans leur logiciel), il ne changera plus.
Il est parfois utile de savoir à quelle fréquence les tics sont diffusés.
Une transaction CloseBy génère deux transactions. Le swap de la première transaction (première position dans CloseBy) contient la somme des swaps des deux positions. Le swap de la deuxième transaction est de zéro.
Si la fermeture partielle de la position est effectuée via CloseBy, la partie restante de la position ouverte est privée de swap - elle est mise à zéro.
Résultat.
Il peut donc y avoir un énorme swap sur la plus petite position qui n'a jamais fait l'objet d'un rollover. Et zéro swap pour une position importante qui a roulé.
Calculer le nombre de tonneaux (ce n'est pas l'option la plus rapide).
Exemple d'utilisation.
Résultat.
Incroyable !
Est-ce à cause des arrondis (pour ne pas perdre ou ajouter un centime) ?
Ou s'agit-il d'une opération rarement utilisée, donc sans importance ?
Incroyable !
Est-ce à cause des arrondis (pour ne pas perdre ou ajouter un centime) ?
Certainement pas, car les fermetures partielles (OrderClose et non les OrderLots complets) videront le swap en conséquence.
Ou s'agit-il d'une opération rarement utilisée, donc sans importance ?
Je ne pense pas que l'on ait beaucoup réfléchi aux scénarios.