Un exemple concret d'utilisation - dans la bibliothèque Virtual, la classe VIRTUAL contient static const VIRTUAL_DELETE VirtualDelete ;
Il peut être remplacé par static const VIRTUAL static_Virtual ;
(et bien sûr déplacer le destructeur vers VIRTUAL) .
Vous ne pouvez pas. Les nouveaux objets n'appellent pas leur destructeur lorsque le programme est terminé.
Désolé, je ne sais pas où dans VIRTUAL_DELETE nouveau ?
Dans VIRTUAL::Create.
ZZZ Le fil de discussion ne porte pas sur Virtual...
Extraire votre fenêtre d'alerte.
Charge du CPU pendant les événements personnalisés.
Parfois, DEAL_TIME est inférieur à DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Ce doit être un bug dans le logiciel des courtiers.
Voici comment cela se présente dans l'interface graphique.
Probablement, c'est un bug.
Mais il est possible de le faire normalement, n'est-ce pas ? Si l'utilisateur/le logiciel modifie l'ordre limite après l'exécution partielle, l'ORDER_TIME_SETUP sera mis à jour.
Ce champ est une constante. Il est écrit en même temps que le billet.
Apparemment, j'ai mal compris la situation des échanges.
La façon dont je l'ai imaginé : la limite en attente a été exécutée par plusieurs transactions. Pendant ce temps, il était suspendu dans les commandes en direct et le champ ORDER_TIME_SETUP n'était pas une constante. Après le dernier échange, il est entré dans l'histoire. À ce moment-là, ORDER_TIME_SETUP est devenu une constante.
Ou pas ?