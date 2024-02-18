Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 101
Oui, je n'ai pas pris en compte le fonctionnement interne de la mise en veille, qui prend environ 4ms sur mon ordinateur.
Une bonne alternative à Sleep (qui se soucie de la précision :)) est
Je ne peux pas garantir la précision de 0,995. Je l'ai pris pour mon propre ordinateur. Il peut convenir à tous.
Honnêtement, je ne sais même pas ce que cela signifie et où dans MQL5 on peut le rencontrer.
Cela signifie que les pics sont possibles dans n'importe quelle situation, même dans les fonctions synchrones. Il vous suffit d'en être conscient et de ne pas y prêter attention, car vous ne pouvez rien y faire.https://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt
En plus des fichiers et des variables globales, il existe un autre moyen de transférer des informations entre programmes
fxsaber, 2018.09.20 16:23
Nous parlons de programmes au sein d'un seul terminal en fonctionnement, n'est-ce pas ?
Oui. C'est pourquoi les variables globales sont mentionnées.Et entre les terminaux, on a commencé à utiliser cette méthode.
Oui, c'est vraiment cool !
Très bonne idée d'utiliser des disques RAM au lieu de disques SSD.
J'utilise depuis longtemps une méthode semi-hacker aussi facile en utilisant user32.dll. Mais il est impossible de passer des tableaux de ticks de cette manière.
Je l'ai inventé il y a longtemps, lorsque je maîtrisais MQL4. Bien sûr, ce n'est pas la solution la plus courte en termes d'organisation raisonnable de l'échange, mais elle est rapide et fonctionne bien (peut-être plus vite que toutes les solutions existantes), c'est pourquoi je ne me suis plus creusé la tête.
En outre, cette méthode ne nécessite aucune action supplémentaire.
Le point est que pour l'ensemble de Windows est une variable commune de type chaîne - nom de la fenêtre principale de Windows. Tout le monde peut le modifier et tout le monde peut le voir.
Si via dll, il existe une solution universelle pour tous les types de données.
Mais il est rapide (probablement plus rapide que toutes les solutions existantes).
Eh bien, tu vas trop loin ! Tout d'abord, il passe par la file d'attente des messages. Deuxièmement, vous devez effectuer des conversions supplémentaires (aller et retour). En plus, il y a une certaine validation en cours.
À propos, vous ne devez pas spécifier explicitement la taille de la structure. C'est à ça que sert sizeof.
Si via dll, il existe une solution universelle pour tous les types de données.
Je ne discute pas. Votre solution est vraiment plus universelle.
Mais personnellement, je n'ai besoin que d'un pont entre les bornes pour transférer le courant.
Ma variante est simplement plus facile à comprendre en raison de son caractère primitif et fonctionne un peu plus rapidement. Je l'ai mesuré en comparaison avec le vôtre et il est 1,5 - 2 fois plus rapide. Le temps de lecture d'un tick est de 90 microsecondes contre 160 microsecondes.