Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 180
AvecREASON_ACCOUNT(même si le compte ne change pas, il suffit de se reconnecter), le conseiller expert est complètement déchargé et une nouvelle copie est chargée.
Pour cette raison, ExpertRemove dans OnDeinit n'a aucun effet sur la nouvelle copie car il concerne la copie déchargée.
Si le symbole est absent, la nouvelle copie est chargée sans aucune exécution.
Et le problème était de décharger une nouvelle copie qui est suspendue, mais ne fonctionne pas.
La copie suspendue signifie que si l'on passe à un autre compte où il y a un symbole, l'EA démarrera.
Bonne explication, merci
J'ai vérifié ChartID() pour l'écran noir du symbole manquant... et c'est le cas - l'ID est toujours le même, cependant c'est ce qui a commencé le conflit avec l'admin, les événements de OnInit()... et vérifier les drapeaux _StopFlag , _UninitReason
mais le graphique n'est pas lié au symbole..... Bien, peu importe.
Merci encore.
Il doit y avoir un contrôle total.
Si les points d'entrée ne fonctionnent pas, il n'y a aucun risque à exécuter un EA.
S'ils fonctionnent, vous pouvez les consulter pour voir si le compte a changé.
Je ne vois pas de perte de contrôle.
Accrocher une copie signifie que si l'on passe à un autre compte où il y a un symbole, l'EA démarrera.
Premièrement : l'EA ne démarre pas car le bouton Algotrading est déjà activé.
Deuxièmement, la solution dans ce cas est absolument simple.
L'animation ne fonctionne pas pour une raison quelconque. Vous devez cliquer dessus.
Vous essayez de me convaincre que ce dont j'avais besoin n'était pas vraiment nécessaire. Ce n'est pas le cas, malheureusement.
Ce comportement dépend des paramètres du terminal. En outre, les conseillers experts ne se contentent pas de négocier.
Deuxièmement : dans ce cas, la solution est absolument simple.
J'ai dix terminaux. Dans la tourmente sur l'un d'entre eux, j'ai changé de compte. Le temps passe, je regarde le terminal et je vois que j'ai besoin d'un autre compte - je reviens à l'ancien. Et sans m'attendre à ce que l'EA soit suspendue, je vois que l'EA fonctionne.
Et ce n'est qu'un des scénarios.
Ce n'est pas le souhait d'un client freelance, mais ce dont j'avais besoin.
J'essaie d'imaginer une situation où ça pourrait être utile. Je ne peux pas.
Question numéro 1. Pourquoi voudrais-je passer à un autre compte dans le terminal en direct ?
Il existe un terminal universel pour tous les comptes. Il a tous les outils à portée de main + une possibilité rapide d'écrire/corriger quelque chose dans ME.
Dans ce terminal, je passe d'un compte à l'autre tous les jours pour différentes actions. Par exemple, pour les filtrages, l'analyse de la qualité d'exécution desordres de bourse, etc.
Si j'exécute quelque chose et que je l'oublie, lorsque je passe à un autre compte, il est logique de le décharger.
Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
C'est terriblement gênant de devoir saisir le numéro de compte à chaque fois. Par exemple, j'ai un compte à dix chiffres.
Je ne peux pas imaginer travailler sur un compte réel d'une autre manière. Surtout s'il y a un tas de terminaux et de "turbulences".
Le lancement manuel de votre EA au début est une affaire délibérée. De plus, immédiatement après le démarrage, mon navigateur affiche un rapport HTML de backtest de l'EA jusqu'au tick actuel. Il est donc très difficile de faire une erreur.
Mais lorsque l'EA est déjà suspendu, son lancement non autorisé n'est pas souhaitable. La protection décrite ici est très bonne. Et il n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit d'autre.
J'ai généralement 1 ou 2 cartes sur ce terminal, il est difficile de s'y perdre. Mais le sens est clair.