Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 184
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est censé fonctionner. Mais je ne conseillerais pas de le faire de cette façon).
C'est en fait optimal. Et il vous permet de définir des conditions de tri plus complexes.
Par exemple :
Oui et il n'y a pas d'autres solutions de toute façon.
Le but de ce modèle est d'être universel. Si vous passez une autre structure dans votre exemple qui ne contient pas au moins un champ a,b,c, il ne compilera pas. Autrement dit, la fonction ne peut pas travailler avec deux types de données différents en même temps.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Panneau de contrôle pour le trading. MQL5 AIDE NÉCESSAIRE
Vladimir Karputov, 2020.08.18 09:04
Ce code ne fonctionnerait pas - on ne peut pas comparer des galettes et des carrés:
Cette condition fonctionnera si l'ordre en attente est partiellement exécuté et génère une position. Alors un ordre et une position avec le même ticket existeront en même temps.
C'est pourquoi la construction suivante a du sens dans certaines situations.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Bibliothèques : MT4Orders
fxsaber, 2020.08.20 15:44
Pour ceux qui travaillent avec des transactions asynchrones, il sera utile de connaître les paramètres du nombre maximal possible de transactions asynchrones non traitées dans votre compte.
Il n'est pas difficile de le savoir.
Faites attention, vous pouvez vous heurter à une limite.
Renat a dit il y a longtemps que l'on peut non seulement être pris dans une limite, mais aussi être bloqué par une DC.
Cette condition sera déclenchée si l'ordre en attente est partiellement exécuté et génère une position. Alors un ordre et une position avec le même ticker existeront en même temps.
Le code suivant dans un compte de démonstrationRannForex-Server permet de reproduire immédiatement cette situation en exécutant cet EA.
Résultat.
A propos, le script montre (pas toujours la première fois) un bug dans l'exécution de l'OrderSend synchrone.
Après l'exécution d'OrderSend pendant quelques dizaines ou centaines de millisecondes, le prix de l'ordre est l'ancien, et non celui qui a été placé avec succès par OrderSend.
Pour en revenir au sujet des billets identiques, nous pouvons tirer quelques conclusions.
Si quelqu'un a réussi à le reproduire sur un autre serveur de négociation, veuillez en partager le nom.
Nom de recherche: Oshibka 010.
Pas un billet unique ? Comment est-ce possible ?
Les commandes et les transactions ont-elles des tickets uniques ?
Pas un billet unique ? Comment est-ce possible ?
L'explication que l'on peut trouver est que tant qu'il y a un ordre d'ouverture, il y a toujours une position. C'est juste qu'il n'est pas toujours visible - il n'y a pas de volume. Et ce poste a un ticket unique. Dans le cas d'un hedge, il est tout à fait possible qu'il y ait des in-triggers sur la même position après les transactions d'entrée et de sortie correspondantes.
Les commandes et les offres ont-elles même des billets uniques ?
Ils sont uniques. Mais bien sûr, ORDER_TICKET peut être égal à DEAL_TICKET.