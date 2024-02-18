Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 178
Là où ExpertRemove ne fonctionne pas - il y a aussi ChartClose(). Je ne comprends pas quel est le problème. Que se passe-t-il après la modification du compte ? Affiche-t-il le graphique supplémentaire avec le conseiller expert ? Ou bien seul le symbole actuel du graphique change ? Peut-être, le ChartID a changé, et c'est pourquoi votre solution précédente ne fonctionne pas. Les ticks sont gérés de toute façon, cela signifie que nous devons les décharger dans OnTick, si OnInit ne fonctionne pas.
Disons que vous avez répondu à toutes ces questions, alors quoi ? Si vous voulez approfondir le sujet, vous ne pouvez pas le faire sans l'essayer sur votre machine.
J'ai trouvé cette solution qui fonctionne.
SZY Requis pour un conseiller de combat.
Veuillez montrer ici le code source de l'EA qui se décharge lorsque le compte est modifié.
Le code source sera disponible ultérieurement. Vérifiez d'abord si cette fonctionnalité vous convient.
C'est en cours. Ça ne marche pas.
Apparemment, c'est déjà une tendance d'utiliser des mots russes dans le journal.
Ce ne sont pas des journaux. Je ne voulais pas vous offenser. J'écris ça pour moi, quand quelque chose ne fonctionne pas. Et puis j'ai oublié de le supprimer.Si ce n'est pas ce que vous attendiez, alors veuillez m'excuser. Vous vouliez supprimer l'EA du graphique lorsque vous avez changé de compte, l'EA le fait. Je ne veux pas savoir pourquoi ça ne marche pas pour toi.
Si vous trouvez une solution viable autre que celle que j'ai suggérée, ce sera intéressant à voir.
Vous vouliez supprimer l'EA du graphique lorsque vous avez changé de compte, l'EA le fait.
En général, appeler ExpertRemove avec REASON_ACCOUNT est une chose complètement dénuée de sens.
Si vous n'êtes pas un débutant, vous devez savoir que le conseiller expert ne fonctionne qu'avec un graphique. Sans carte, seul le service fonctionne. Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous êtes totalement incompétent en la matière, malheureusement. Les solutions de travail proposées ici constituent la véritable subtilité du travail et permettent de comprendre comment il fonctionne réellement.
Eh bien, oui. Il n'y a qu'une seule personne compétente ici.
En option.