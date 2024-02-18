Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 171
Dans le cadre vert, mon exécution partielle est devenue égale au cadre rouge inférieur. Le partiel était de deux échanges.
Eh bien, c'est pour la deuxième partie, car j'ai supposé qu'une commande supplémentaire avait été passée au moment de l'activation. La première partie est-elle complètement absente ? Et quelle est la taille de cette deuxième partie ? Il ne devrait pas être plein... Essayez d'extraire la liste des commandes par ID de position. Voyez ce que vous obtenez.
Il n'y a pas de commande supplémentaire. Ce n'est pas MT4 après tout.
Il y a toujours un ordre partiel. Tant qu'elle n'est pas exécutée, elle ne figure pas dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des transactions dans l'historique, mais la commande peut ne pas s'y trouver car elle n'a pas encore été complètement remplie.
Je ne me souviens de rien sur MT4 à l'insistance de Tumblr.
Ok. Je vais mettre un gros volume maintenant et garder un œil dessus. Si vous l'avez sur une démo, pouvez-vous me donner le mot de passe pour la voir ?
Si vous l'avez sur une démo, pouvez-vous me donner le mot de passe pour la voir ?
Réel.
Il y a toujours un ordre partiel. Tant qu'elle n'est pas exécutée, elle ne figure pas dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des transactions dans l'historique, mais il se peut qu'il n'y ait pas d'ordre, parce qu'il n'a pas encore été complètement rempli.
N'est-il pas parmi ceux du marché ?
Live BuyLimit.
Pour l'ensemble du volume sans tenir compte de la partie déjà ouverte ?
Vous ne semblez pas en avoir rencontré du tout. Jetez un coup d'œil à la documentation. Il y a deux volumes par commande.
Ce sont les limiteurs en direct. Le premier chiffre est le volume original, le second est le volume versé. Dès qu'ils deviennent égaux ou sont supprimés, ils passent à l'histoire.
