Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 133
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Particularités de mql5, trucs et astuces
Nikolai Semko, 2019.04.03 22:33
Oui, merci Alexey. J'avais oublié cette fonctionnalité. Je l'ai déjà vu, mais je ne l'ai jamais utilisé.
Je l'ai essayé. Quelque chose ne va pas. Il le supprime, mais après l'avoir supprimé, tout s'arrête.
J'ai simplement ajouté une ligne de code à la fonction DrawSetup() avant le calcul de l'indicateur avec les paramètres suivants.
L'indicateur cesse tout simplement de fonctionner et je ne comprends pas encore la raison.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est juste un jouet inutile.
Vous pouvez également essayer de libérer toutes les poignées d'une chaîne, en commençant par celle qui est la plus profondément enfouie.
Eh bien, ça ne marche pas. Ou si cela fonctionne, des freins sont appliqués.
Si vous documentez la ligne avecIndicatorRelease, alors tout fonctionne bien, mais sinon, certains freins sont activés et je ne comprends pas ce qui se passe.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Indicateurs : MaFromMa
Nikolai Semko, 2019.04.04 01:00
Je voulais comparer les performances de la récursion et de l'itération.
Il s'avère que la récursion est plus de deux fois plus rapide...
Probablement parce que la pile est plus rapide...
C'est une chose étonnante. Je m'attendais à l'effet inverse. ))
Avez-vous une fonction de calcul de lot éprouvée et fiable pour MT5, sans stop loss?
Partager...
Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
Il est presque impossible de comprendre la cause à partir de ce message, car il n'y a aucune référence au journal du terminal. C'est là que vous devez chercher la cause.
Voici un exemple d'un tel EA
Le conseiller expert optimise dans une plage où la plage n'atteint pas zéro. Mais en même temps, l'optimisation échoue.
La raison en est que le mode Cadre des Expert Advisors est toujours lancé avec les paramètres d'entrée prescrits de manière rigide dans EX5. Dans ce cas, le mode Frame entraîne unedivision par zéro.
Si OnTesterDeinit est supprimé du code source, l'Optimisation fonctionnera sans problème.
Il serait bien que le TesterJournal, dans de telles situations, ait une référence au TerminalJournal. Sinon, il n'est pas toujours possible de comprendre (le débogage n'est pas disponible pendant l'optimisation), ce qui se passe.
Vous pouvez rencontrer une situation où les EA ne démarrent pas sur un graphique.
À gauche, vous voyez le curseur habituel lorsque vous faites glisser un EA sur un graphique. A droite, notre affaire.
Il n'y aura aucune entrée dans le journal. En général, le curseur de barrage est le seul identifiant visuel de ces graphiques.
Si vous sauvegardez le modèle tpl, ces graphiques seront distingués par une seule ligne
tester=1
Il s'agit probablement de la seule option programmatique permettant d'identifier le type de carte. C'est un tableau de bord.
Donc, si vous voulez vous protéger du trading automatisé, vous pouvez travailler uniquement avec ces graphiques.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Bugs, bugs, questions
Nikolai Semko:
La formule de l'outil synthétique donne l'erreur "Unknown parsing error" si le nom du symbole commence par (ou contient) un point.
Slava, 2019.04.19 06:08Si un nom de caractère contient un point, un tiret ou quelque chose d'autre que vous ne comprenez pas (que diriez-vous de "RTS-12.19" ?), alors le nom doit être entouré d'apostrophes.