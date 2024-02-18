Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 139
Cette option ne fonctionne pas
J'ai corrigé le code, tout est ok maintenant.
Oui, c'est une faute de frappe. Corrigé.
Merci, ça marche. Reste à voir l'effet sur les performances.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Bugs, bugs, questions
Bugs, bugs, questions
fxsaber, 2019.07.09 18:36
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Bugs, bugs, questions
Bugs, bugs, questions
fxsaber, 2019.07.09 19:40
Version en cours d'exécution. Optimisation activée.
Trouver la taille optimale des tableaux statiques par expérience
Pour ceux qui utilisent des ressources dynamiques (par exemple, Kanvas), je recommande d'accélérer le remplissage des tableaux de la manière suivante
J'ai trouvé la taille optimale d'un tableau statique par l'expérimentation.
Et si vous le comparez avecArrayFill de mql5, y aura-t-il un gain de vitesse ou pas ?
Je n'ai pas lu tout le sujet, peut-être y a-t-il une réponse à cette question, MT5 ne se comporte pas de manière compréhensible avec les objets graphiques, le terminal est fermé pendant un certain temps et les objets restent attachés à certains points obscurs. Comment gérez-vous cela ? Ce n'est pas difficile à faire dans les cas où une fenêtre graphique est ouverte. Personnellement, j'ajoute une transition à OnDeinit dans OnInit(), mais si la fenêtre est marquée d'un signet, cela ne résout pas le problème. Peut-être quelqu'un nous dira-t-il où nous pouvons "exprimer" nos suggestions aux créateurs de MT5.
Fournir des données exactes à reproduire : par exemple, un modèle de graphique avec des objets.
Je soupçonne que les objets sont dessinés par l'indicateur, et que c'est l'indicateur qui suit incorrectement prev_calculated.
et si vous le comparez àArrayFill de mql5, y aura-t-il un gain de vitesse ou pas ?
Je ne pense pas qu'il y en aura.
alors pourquoi réinventer votre propre lisepad quand il existe déjà une fonction productive ?