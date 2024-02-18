Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 137
Il ne semble pas s'agir d'opérations arithmétiques, car il n'y en a pas, toutes les valeurs sont calculées à la compilation. La raison est la présence d'une boucle avec un nombre inconnu d'itérations (bien que ces itérations soient en moyenne inférieures à deux). Votre code est donc en quelque sorte optimisé par un nombre connu d'appels à rand().
https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192
Qu'est-ce que les développeurs de processeurs ont à voir là-dedans ? Le générateur est implémenté par logiciel.
Non, ça ne l'est pas. Ce générateur est implémenté dans le matériel. Cette vitesse ne peut être atteinte par un logiciel - c'est évident.
En fait, le matériel implémente un générateur RAND(), alors que rand() est un générateur pseudo-aléatoire.
MathRand
Renvoie un nombre entier pseudo-aléatoire compris entre 0 et 32767.
En fait, le matériel implémente un générateur RAND(), alors que rand() est un pseudo-aléatoire, c'est écrit dans le manuelJe ne suis pas très familier avec le matériel, mais vous serez probablement déçu - il ne semble pas fonctionner très rapidement, il n'est bon que comme semence pour le pseudo-aléatoire.
clairement - pseudo.
Random est beaucoup plus lent(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
Eh bien, oui, le pseudo est aussi poussé dedans. Mais je suis sûr que rand() est implémenté de manière programmatique. Peut-être qu'un des "vieux" camarades de passage pourra le confirmer.
Oui, vous avez peut-être raison.
Cette variante de la fonction rand16() générant des nombres pré-aléatoires fonctionne moins de la moitié de la lenteur de la fonction originale et génère des nombres aléatoires de 0 à 65535.
c'est-à-dire moins de 2 nanosecondes.
En outre, l'objet de la classe est 16 octets plus grand que l'objet d'une structure POD similaire. Ainsi, les réseaux de structures sont encore plus économiques.
fxsaber, 2019.07.07 14:47
Si Symbol() est appelé à l'intérieur d'une classe/structure sans : :, il peut être plus pratique qu'une variable prédéfinie, car vous pouvez faire une substitution rapide en déclarant une méthode avec le même nom.