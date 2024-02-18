Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 194
Bonjour, l'aide des experts !
De la documentationVariables globales
" L'initialisation des variables globales est effectuée une fois après le chargement du programme dans la mémoire du terminal client et avant le traitement du premier événement Init. Pour les variables globales, qui sont des objets de classes, lors de l'initialisation, les constructeurs appropriés sont appelés."
Mais en fait, lorsque je change la période du graphique, le constructeur de la classe d'objet global dans l'indicateur est appelé.
Comment faire en sorte que le constructeur soit appelé une fois après le démarrage de l'indicateur ?
Changement de TF pour l'indicateur - démarrage d'une nouvelle copie du programme.
Merci !
De façon inattendue, je ne comprends rien à la documentation.
Tout est OK dans les conseillers experts.
LastModifyEX5() - __DATETIME__
Pour savoir combien de temps il faut pour compiler votre programme, procédez comme suit.
Et ce LastModifyEX5() quoi ? Je ne le trouve pas sur le site web.
Vous devez l'écrire vous-même via l'interface WinAPI. La mise en œuvre est ici secondaire.
Mes amis, camarades amateurs !
Comment puis-je définir par programme la visibilité d'un indicateur spécifique sur un TF spécifique,
Considérant qu'il peut y avoir 5 autres indicateurs pour d'autres TF.
J'ai cherché dans la description, et très simplement, la recherche dans l'aide, mais la recherche de la description ne donne aucun résultat sur le mécanisme pour le résoudre.
Je sais comment régler la visibilité des objets.
Un moyen de déterminer le décalage GMT de l'heure du serveur a étéproposé une fois. Il ne fonctionne pas toujours de manière précise.
La version ci-dessous semble être une version exacte.
