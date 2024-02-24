L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 891
31 catégories... non c'est plutôt une discrétisation avec 31 étapes. L'un des articles de Vladimir utilise cette méthode et le résultat est tout aussi bon.
Seulement si les données originales elles-mêmes sont bonnes.....
Tout d'abord, enregistrez le moment où la décision est prise. Que ce soit un événement. Puis à cet instant où l'événement s'est produit, enregistrez les valeurs des indicateurs.
Pour être honnête, je ne comprends pas bien votre table. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Quel est donc l'intérêt d'enregistrer la valeur exacte, et non un modèle - par exemple le célèbre RSI, comme je l'ai, si vous ouvrez au-dessus du niveau 70, alors 1, en dessous du niveau 30, alors -1, mais pas les deux, alors 0.
Dans le tableau, il y a un ensemble de règles avec un score élevé, qui ont été formées sur la base des résultats de l'arbre. J'utilise Deductor Studio - pour les débutants, ce que je pense être, il est assez bon, mais il est difficile d'obtenir des résultats d'analyse à partir de la version gratuite, donc j'ai filtré les règles et choisi les meilleures et les ai tapées manuellement dans le code.
Aujourd'hui, j'ai automatisé le processus et j'ai remarqué le phénomène suivant : une règle peut être incomplète si sa partie après le filtrage d'un échantillon ne donne qu'une seule valeur de prédicteur (par exemple, si le prédicteur a 2 positions, et après le filtrage (en appliquant certaines règles) nous obtenons un ensemble bizarre, un exemple sur deux règles :
avec des règles définies - vert, toute valeur - jaune, indéfini - rouge.
L'incertitude apparaît simplement lorsqu'après le filtrage par les règles, nous n'avons pas de valeurs alternatives pour les variables, mais dans d'autres conditions, elles peuvent apparaître et la règle sera exécutée, non pas parce qu'elle est prouvée correcte, mais parce qu'elle n'a pas rencontré la situation auparavant et qu'elle n'a pas pu l'évaluer et qu'elle la considérera comme similaire alors que cela pourrait être tout le contraire.
Pour répondre à votre question principale. Lorsque le RSI est supérieur à 70, vous n'avez qu'une seule valeur de 1 (un), mais il est très important pour les NS de savoir à quel point le RSI est supérieur à 70. S'il s'agit de 70,05, c'est une chose et s'il s'agit de 73, c'en est une autre, sans parler de 90, 80 ou tout autre chiffre compris entre 70 et 100. C'est dans ces broutilles que le modèle tente de s'accrocher à l'IMPORTANT... ! Bref, c'est comme ça. Et en assignant strictement des unités, vous privez le réseau d'informations importantes pour lui, IMHO, bien sûr ! !!
Vous savez, tout le monde ici est loin d'être stupide, je dirais même très intelligent et logique dans son raisonnement. La programmation est un engagement envers la logique. Mais voilà le problème : .... Lorsque vous commencez à établir des liens TS, vous vous fiez uniquement à vos conclusions logiques et à toutes les conclusions que vous tirez de votre expérience et à la phrase "Eh bien, c'est logique", que vous devriez faire ceci et cela. Mais les tests montrent l'invalidité de vos conclusions et vous ne comprenez pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Après tout, tu as fait tout ce qu'il fallait logiquement. Mais faire quelque chose logiquement ne signifie pas que c'est bien. Beaucoup de gens sont otages de leur propre logique, qui est naturellement correcte, mais pourquoi elle ne fonctionne pas....... Et commettre la même erreur sans même savoir que vous le faites encore et encore sur la base de vos conclusions logiques.
A titre d'exemple, j'ai déjà donné : Logiquement, plus le modèle est gros, plus il est intelligent...
Exemple : les modèles moyens fonctionnent mieux que les grands ou les petits. Ceci est un exemple...
Vous avez calculé que l'attribution de 1 si le RSI est supérieur à 70 est juste, mais pour un réseau, ce n'est pas le cas. Et vous êtes comme, qu'en est-il de la grille j'ai rendu votre travail plus facile, comment pouvez-vous ne pas comprendre ? Mais malheureusement, elle ne pourra pas vous répondre que ce n'est pas suffisant. Qu'avec votre unité vous avez stupidement tué toutes les informations importantes.... C'est aussi un exemple...
Et en général, le domaine de la MO est alogique. Ici, les conclusions logiques ne fonctionnent pas bien. Les conclusions logiques sont bien accueillies ici !!!!.
Voici le lienhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page889#comment_7378517
A propos de la faim, je suis en train de penser que je suralimente les données, puisqu'en fait elles ne vont pas toutes dans les règles...
L'idée intéressante que je ne peux pas expliquer ce que je veux, c'est-à-dire qu'il s'agit des mauvaises cibles ?
Et TC, donc la base est simple - des tortues sur des minutes. Le reste est réalisé par des cascades de filtres basés sur mes observations du marché.
Combien de signaux par jour la tortue sur les minutes donne-t-elle ????
Le TS de base n'est nécessaire qu'au moment de la prise de décision. Il y a un signal sur le TS de base. Tout commence par l'analyse du marché. Captures d'écran des signaux du TS de base.
Mon Expert Advisor s'améliore tout le temps donc je n'ai pas de statistiques - j'ai 8 signaux le 8 mai et 5 signaux perdants, mais j'ai clôturé la journée avec un bénéfice. J'ai remarqué par moi-même que le soir avant les vacances est mieux de ne pas trader - je vais vérifier sur l'historique - dans la soirée il y a eu 1 entrée stupide, qui aurait pu être évitée, mais qui a mordu 20% du revenu quotidien.
Eh bien, mon système de trading n'est pas structuré de manière standard, c'est-à-dire que la décision d'entrer sur le marché est générée en permanence, en fonction de la position du prix dans le canal de Doncian, puis les filtres commencent à travailler et finalement ils fournissent la décision d'ouvrir une position ou non. En général, dans l'idéal, je dois trouver un facteur externe qui puisse les activer/désactiver à différents moments du marché. Je n'ai commencé à travailler sur NS que cette semaine, alors que je crée un environnement pour mon travail et je n'ai pas beaucoup travaillé sur la sélection des prédicteurs, mais j'ai déjà trouvé quelques modèles intéressants, que j'utilise de toute façon dans mon EA.
C'est à peu près tout ce que l'on doit savoir sur les conditions d'entrée