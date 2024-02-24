L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 764
Aux tests.... Entrons dans la mêlée.... nous verrons là-bas....
non, je survis sur le marché uniquement en réduisant les risques (l'objectif principal est de ne pas perdre)
je n'ai pas la possibilité de faire du commerce sans tests appropriés
La vérification sur un petit réel est le test le plus fiable, tant la stratégie que l'Expert Advisor qui l'exécute. Faites-nous confiance, il y aura d'autres questions. Juste par l'exécution de l'ordre...
J'ai mangé mon chien lors de l'exécution de l'ordre, rien de grave.
le testeur a déjà tout intégré
Il rampe, mais il teste très lentement.
Mais j'ai suivi visuellement l'influence de plusieurs pics dans l'ensemble de données, qui ont affecté négativement les transactions pendant 1000 barres.
Et il y a beaucoup de façons d'améliorer le système, si j'avais le temps...
C'est trop d'inconvénients, à la fois en temps et en valeur... IMHO... commencez à travailler avec lui, vous devez commencer après un bon drawdown...
J'ai déjà analysé les premiers résultats de mes essais et j'ai décidé de les tester, donc je n'abandonnerais pas.
C'est ce qu'on appelle le forex... PA !!!!
Sans les arrêts, vous devez jouer. Va en enfer.
Le livre est très rebondissant. Les Britanniques savent comment faire de l'argent.
Malheureusement pour les traders ordinaires, ils voient où se trouvent la plupart des stops, et ils gagnent de l'argent avec ça.
Il y a beaucoup de choses que les Britanniques peuvent faire, et beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes.
Par exemple le fameux Soros qui aurait fait chuter la livre sterling. Ce n'est pas Soros qui a fait chuter la livre, c'est Soros qui a été choisi comme bouc émissaire. À l'époque, la Banque d'Angleterre avait besoin d'une intervention, mais elle ne pouvait pas le faire directement - ce sont les Britanniques ! et ainsi saper sa crédibilité, donc l'intervention a été effectuée, mais elle a été imputée à Soros. La livre est comme ça.