L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2029
Quelles sont les données ?
Les achats de chaque minute sont ouverts avec des SL et TP de 100 à 2500 par incréments de 100 sur une base de 5 chiffres. C'est-à-dire que chaque minute, 625 achats sont ouverts. Tout cela au prix de la minute d'ouverture.
Après le décodage, ça aurait dû ressembler à ça :
Non, prix d'entrée (*10^5), heure unix, année, mois, jour, minute, seconde, jour de la semaine, jour de l'année, ... tout de même pour la sortie, ... SL en PP, SL en prix, TP en PP, TP en prix, résultat des échanges.
Les forêts devraient s'en accommoder. Il est également intéressant de le décomposer en groupes.
Je n'ai pas fait un pas de 10 pt, j'ai fait 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000 - si vous appliquez cela, vous obtenez 49 combinaisons différentes par minute, ce qui représente presque 13 fois moins de données.
Je ne pense pas qu'un pas fin soit nécessaire à des TP/SCL élevés, 2400 et 2500 seront légèrement différents, et l'économie de ressources est de 13 fois.
J'ai également fait des passages séparés pour chaque combinaison de CPOL, plutôt que de les faire tous en même temps dans un seul fichier.
En égalant TP/SL, vous pouvez immédiatement évaluer la rentabilité du système. Par exemple, à TP = 50. J'obtiens 53 à 55 % des transactions réussies. Dans le testeur.
Depuis mars, lorsque la volatilité a augmenté, il est impossible d'utiliser TP=SL=50, alors qu'il s'agissait d'une combinaison valable pendant de nombreuses années. Avant mars, 50 pts pouvaient gagner 10-20 min, alors qu'en mars, il fallait 1-2-5 min.
Maintenant, je veux seulement rechercher les points d'entrée et estimer les résultats à la volée avec mon testeur. Je pense qu'il sera plus universel pour toute volatilité.
Essayez de prendre une combinaison de TP=SL=100 par exemple et entraînez le modèle. Je pense que vous devriez avoir assez de puissance pour ça. S'il est supérieur à 55 % à l'issue de la période d'essai, alors vos données sont meilleures que les miennes. Et il est encore mieux de vérifier non pas à l'issue de la période d'essai (car il peut s'agir d'un coup de chance), mais par validation croisée - c'est plus fiable.
J'ai fait la même chose avec TP/SCL.
Vous devrez probablement éclaircir vos données
Si vous faites l'entraînement avec SP/SL=50 ou 100 écrivez le résultat sur la validation croisée, je me demande si vous obtenez plus de 55%.
J'ai utilisé un système dans le testeur pendant 10 ans qui ouvrait un achat une fois par jour avec différents ratios SL/TP. Parmi ceux qui ont survécu, il n'y avait pas de systèmes avec le même SL et TP, la plupart avec TP<SL. Vous pouvez le faire vous-même.
J'ai aussi fait une émulation, qui a montré qu'un système avec un SL<SL est plus rapide pour entrer dans le noir.
Tu as encore touché au réseau ?)
J'ai enfin trouvé le bug dans le testeur. Maintenant, tout se met en place.
Il est fort probable qu'il ait fait la même erreur dans son testeur.
a fermé le sujet ) en urgence, Lamba est reporté
J'ai les dates, maintenant je ne sais pas comment les traiter, je n'ai pas beaucoup de pouvoir((((.
Pour l'instant c'est un csv avec une colonne d'index, ça pèse un giga. Après "décodage", le binaire pèsera 17 fois plus.
Qui en a besoin ?
CatBoost va avaler ces données - il fonctionne bien avec les gros fichiers. Je n'ai seulement pas compris, quelle cible...
Si vous préparez les données sous forme de csv avec la cible, je peux l'exécuter chez moi.
J'ai réussi à créer un système avec un TP dépassant le SL de 2 à 3 fois, mais il y a un autre problème - 20 à 25 % de trades rentables, et je ne peux pas former correctement le modèle pour filtrer les entrées perdantes.
Je l'ai vérifié, ça fonctionne mieux dans le testeur. Je vais y réfléchir à nouveau.)
Je viens de me mettre aux récurrences... très bon pour apprendre.
Z.U. l'a bien fait - très tristement apprenable.
pensé amour, mais non - expérience à nouveau))
Pourquoi c'est triste ???? Maxim, n'avez-vous pas des liens vers des documents sur la récurrence ? Je suis intéressé par la façon dont les poids sont mis à jour pendant l'entraînement.
ils sont reconvertis de la même manière que les autres
Il y a beaucoup d'informations sur google
en voici un bon
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18