mytarmailS:

le terminal a démarré, mais je ne pense pas qu'il ait fait autre chose, encore 4 erreurs


activez l'onglet TERMINAL ci-dessous, comme dans R.

et from datetimeimport datetime oublié. C'est une librairie standard pour travailler avec les dates et les heures.


 
Maxim Dmitrievsky:

je n'arrive même pas à faire fonctionner metatrader )))) ahah, je me sens comme un zerob impuissant)


 
Aleksey Vyazmikin:

Tous ces langages sont bons pour trouver une solution, mais il est préférable d'appliquer le modèle en MQL.

Vous devez appliquer le modèle là où il a été créé, et le metatrader devrait envoyer la solution finale sous forme de oui/non.

mytarmailS:

maintenant même metatrader ne veut pas démarrer )))) ahah, je me sens comme un nerd impuissant)))


vous pouvez voir toutes les erreurs dans le terminal.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ouvrez l'onglet terminal, vous verrez toutes les erreurs.

Ça a marché, j'étais trop lent.

mytarmailS:

J'ai compris, j'ai été stupide.

C'est ça, tu peux lire ce livre sur la syntaxe. Il date de 2-3 jours. Pour les cadres de données et autres, il faut consulter la documentation du paquet Pandas ou un autre livre. Pour l'apprentissage automatique, n'importe quelle librairie MO est installée, il n'y a pas de librairie MO standard comme dans R.

 
mytarmailS:

Vous devez appliquer les modèles là où ils ont été créés et vous devez envoyer la solution finale à Metatrader sous la forme d'un oui/non.

C'est une philosophie différente, je ne veux pas discuter.

Comment transmettre maintenant les ensembles de données pour appliquer le modèle dans R - par le biais d'un fichier ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Ok, merci.

Aleksey Vyazmikin:

C'est une philosophie différente, je ne veux pas me disputer.

C'est une réalité objective

Aleksey Vyazmikin:

Comment transmettre maintenant les ensembles de données pour appliquer le modèle dans R - via un fichier ?

oui

mytarmailS:

Ok, merci.

puis téléchargez sa libu depuis git, dans le fichier vscode-ouvrez le dossier où vous l'avez téléchargé. Et vous pouvez exécuter les exemples.

 
mytarmailS:

Ok, merci.

Plus le chemin est long, plus le délai est long.

