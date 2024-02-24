L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1972
le terminal a démarré, mais je ne pense pas qu'il ait fait autre chose, encore 4 erreurs
activez l'onglet TERMINAL ci-dessous, comme dans R.
alors vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur pr
pr
et from datetimeimport datetime oublié. C'est une librairie standard pour travailler avec les dates et les heures.
je n'arrive même pas à faire fonctionner metatrader )))) ahah, je me sens comme un zerob impuissant)
Tous ces langages sont bons pour trouver une solution, mais il est préférable d'appliquer le modèle en MQL.
Vous devez appliquer le modèle là où il a été créé, et le metatrader devrait envoyer la solution finale sous forme de oui/non.
maintenant même metatrader ne veut pas démarrer )))) ahah, je me sens comme un nerd impuissant)))
vous pouvez voir toutes les erreurs dans le terminal.
Ouvrez l'onglet terminal, vous verrez toutes les erreurs.
Ça a marché, j'étais trop lent.
J'ai compris, j'ai été stupide.
C'est ça, tu peux lire ce livre sur la syntaxe. Il date de 2-3 jours. Pour les cadres de données et autres, il faut consulter la documentation du paquet Pandas ou un autre livre. Pour l'apprentissage automatique, n'importe quelle librairie MO est installée, il n'y a pas de librairie MO standard comme dans R.
Vous devez appliquer les modèles là où ils ont été créés et vous devez envoyer la solution finale à Metatrader sous la forme d'un oui/non.
C'est une philosophie différente, je ne veux pas discuter.
Comment transmettre maintenant les ensembles de données pour appliquer le modèle dans R - par le biais d'un fichier ?
Ok, merci.
C'est une réalité objective
Comment transmettre maintenant les ensembles de données pour appliquer le modèle dans R - via un fichier ?
oui
puis téléchargez sa libu depuis git, dans le fichier vscode-ouvrez le dossier où vous l'avez téléchargé. Et vous pouvez exécuter les exemples.
Plus le chemin est long, plus le délai est long.