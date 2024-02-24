L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 333
RNN est une probabilité, la régression est une entrée :)
J'ai peut-être manqué quelque chose. Je vais le relire.
J'ai compris ce qu'il fallait faire sur le neurone hier. J'ai décidé de lui apprendre à trouver l'intersection de deux MA. Il est très facile de créer un échantillon de formation. Je vais probablement le faire demain. Je vérifierai ses capacités par la même occasion).
Former en une seule fois dans les coins de 2 ou plusieurs régressions avec des périodes différentes). Et vous devez faire en sorte que la longueur du vecteur varie pour chaque régression, afin qu'il s'adapte aux cycles et les trouve.
Entraînez-vous en même temps dans les coins de 2 ou plusieurs régressions avec des périodes différentes, coulez-le )
Les AM servent à voir les possibilités, à déterminer combien de couches sont nécessaires, quelles données sont suffisantes, à réagir aux données supplémentaires inutiles, aux données incomplètes, etc. Pas pour le commerce.
Le vrai truc vient plus tard.
Si je devais appliquer les MAs, pas vraiment.
Vous devez construire deux fois trois MA séparément et avec des périodes différentes - par hai, par loi et par ouvreur et commencer à les croiser.....
Il me semble que ce modèle sera plus stable et plus robuste en conditions réelles.
Je ne peux pas utiliser cette stratégie sans la neuronique, très probablement.
Ce n'est pas un outil d'analyse de marché, c'est juste un produit de beauté... pensez à l'absurdité de la situation, vous donnez juste un prix moyen pour une certaine période de temps... pour les BP non stationnaires... seulement sur les BP stationnaires ils ont une capacité de prédiction...
Ajout de nouvelles fonctionnalités au robot :D
Maintenant, je veux rendre le noyau logique un peu plus compliqué, ajouter des entrées supplémentaires.
Sur le graphique, moitié backtest, moitié forward :)
et j'ai l'opinion contraire - que les sorciers sont le seul indicateur significatif qui est vraiment informatif... et le seul qui nous est venu des statistiques avec le stationnaire...
Les dummies, ou plutôt les enveloppes, sont un outil indispensable pour mesurer la volatilité.... mieux qu'un bollinger.
IMHO
mais tu es un pro, tu devrais mieux le savoir....