L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo
Unarticle avec une approche similaire à celle promue par Aleksey Vyazmikin. Au lieu d'un arbre de classification, on construit un "arbre des différences", dans lequel chaque feuille correspond à une probabilité différente d'un événement (par exemple, la fréquence des incendies). Il s'agit essentiellement d'une variante de la classification en grappes.
Je dirai tout de suite que je ne suis pas prêt à raconter l'article en détail, car je ne l'ai parcouru qu'en passant.
J'ai répondu spécifiquement à votre question spécifique - dans celle que vous voulez. C'est votre affaire. Il est même étrange que l'on m'ait posé cette question. Cela n'avait rien à voir avec le sujet qui m'intéressait.
Hmm, vous avez parlé ici dans le fil de discussion des modèles de soulèvement, qui sont une évolution des essais A-B. La méthode est donc conçue pour estimer les coûts de la construction. La méthode est donc conçue pour estimer l'impact lorsque la cible change par rapport au nouvel impact. Il me semble donc évident que le point de départ de l'influence du prédicteur recherché doit être fixé. J'aimerais connaître votre avis sur cette question. Y compris la raison pour laquelle vous pensez qu'elle n'est pas importante.
Là, dans l'article, à la page 10, il y a une implémentation sous forme de pseudocode. A l'avant-dernière page, en annexe, il y a des références à l'implémentation en langage R et aux données utilisées dans l'article.
De manière générale, comment implémentez-vous les arbres de décision dans mql5 ? Par des tableaux ou des modèles ?
Cette approche ne fonctionne pas bien avec les nouvelles données. Apparemment parce que j'ai mal défini ce qui devrait être un tritent et en relation avec quoi :)l'idée de R-learner est tirée d'ici
L'article utilise des connaissances très importantes sur les intrants - l'élasticité de l'offre et de la demande. D'où l'odeur persistante d'ajustement excessif.
Nous ne disposons pas de telles données sur les cotations fondamentales, et il est probable que l'élasticité ne fonctionne pas : le prix d'un actif peut varier de zéro à des niveaux très élevés.
Le code que vous avez posté, ainsi que l'approche causale elle-même, n'auront de valeur qu'après avoir été exécutés dans le testeur MKL-5, et nécessairement avec un forward.
Même ajusté pour l'élasticité, il ne fonctionnait pas du tout sur les nouvelles données. En revanche, il a fonctionné correctement sur les données de la formation.
Les raisons sont en train d'être déterminées...
Parce qu'il a peut-être fonctionné, mais pas de la manière dont vous le souhaitez.
Parce que cela a peut-être fonctionné, mais pas de la manière dont vous le souhaitez.