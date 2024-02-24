L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3155

Forester #:
Il n'y a pas de cause et d'effet évidents dans les graphiques, comme la température de l'air et --> l'achat de crème glacée.

Ce qui compte, c'est la manière dont vous influencez le système. C'est là que l'impact des changements de prix (votre impact) sur les ventes est pris en compte.

J'ai influencé la direction des transactions en entraînant le modèle. Lerner m'a montré que cela n'apportait rien ) mais que cela n'arrangeait rien non plus.
Quel est le résultat final ? ) Il poursuit en proposant

ML# non scientifique double/biaisé

qui est presque une copie intégrale de mon approche, mais sans les ajouts importants, de mon point de vue.

Et cela fonctionne mieux.

Bingo ! j'ai moi-même atteint le sommet du kozul. Je ne pourrais pas être plus heureux.


Et cette photo exprime tout aussi bien le plaisir :

maintenant au moins je sais comment appeler mon approche :)

Il faudra que je le paye pour des moments aussi agréables.


 
n'a pas de sens
mytarmailS #:
Cela n'a aucun sens.

mais très intéressant).

 
Maxim Dmitrievsky #:

mais très intéressant )

autant d'intérêt que de compréhension)))

 
Maxim Dmitrievsky #:
Quel est le résultat final ? ) Il poursuit en proposant

ML# non scientifique double/biaisé

Testez-le sur d'autres paires de devises, au moins 10. Si elle fonctionne sur chacune d'entre elles, félicitations !

mytarmailS #:

l'intérêt autant que la compréhension))

je n'ai plus besoin de cette quête, il me reste à en trouver une autre ou à attendre les patchs

Evgeni Gavrilovi #:

Vérifiez sur d'autres paires de devises, au moins 10. Si cela fonctionne sur toutes les paires, félicitations !

Vous pouvez le vérifier vous-même, j'ai développé un peu le thème de kozul, vous ne vous ennuierez donc pas.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Vous pouvez vérifier par vous-même, j'ai développé un thème un peu kozul pour que vous ne vous ennuyiez pas.

Maxim, peux-tu me donner une thèse :

MO travaille sur les citations ?

Ivan Butko #:

Maxim, peux-tu me donner une thèse :

MO travaille sur les citations ?

Self non, parce que c'est un outil, et qu'il faut un autre niveau de réflexion, avec les catégories ML.

Ce n'est que récemment que les gens ont pris conscience de la nécessité de passer de la ML à la ML. Et différentes nouvelles orientations ont commencé à émerger lorsque la stabilité des résultats dans des systèmes complexes est requise. Avec un succès variable.
