L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3155
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il n'y a pas de cause et d'effet évidents dans les graphiques, comme la température de l'air et --> l'achat de crème glacée.
Ce qui compte, c'est la manière dont vous influencez le système. C'est là que l'impact des changements de prix (votre impact) sur les ventes est pris en compte.J'ai influencé la direction des transactions en entraînant le modèle. Lerner m'a montré que cela n'apportait rien ) mais que cela n'arrangeait rien non plus.
ML# non scientifique double/biaisé
qui est presque une copie intégrale de mon approche, mais sans les ajouts importants, de mon point de vue.
Et cela fonctionne mieux.
Bingo ! j'ai moi-même atteint le sommet du kozul. Je ne pourrais pas être plus heureux.
Et cette photo exprime tout aussi bien le plaisir :
maintenant au moins je sais comment appeler mon approche :)
Il faudra que je le paye pour des moments aussi agréables.
Cela n'a aucun sens.
mais très intéressant).
mais très intéressant )
autant d'intérêt que de compréhension)))
Quel est le résultat final ? ) Il poursuit en proposant
ML# non scientifique double/biaisé
Testez-le sur d'autres paires de devises, au moins 10. Si elle fonctionne sur chacune d'entre elles, félicitations !
l'intérêt autant que la compréhension))
je n'ai plus besoin de cette quête, il me reste à en trouver une autre ou à attendre les patchs
Vérifiez sur d'autres paires de devises, au moins 10. Si cela fonctionne sur toutes les paires, félicitations !
Vous pouvez le vérifier vous-même, j'ai développé un peu le thème de kozul, vous ne vous ennuierez donc pas.
Vous pouvez vérifier par vous-même, j'ai développé un thème un peu kozul pour que vous ne vous ennuyiez pas.
Maxim, peux-tu me donner une thèse :
MO travaille sur les citations ?
Maxim, peux-tu me donner une thèse :
MO travaille sur les citations ?