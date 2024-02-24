L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3065
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'idée derrière chaque jeton n'est pas une existence vide, mais une sorte d'utilité - un substitut de signature, un substitut de SWIFT, un jeton de paiement universel pour investir dans des startups dans tous les pays, un paiement pour des biens sans commission, un paiement pour le stockage d'informations, et d'autres bonnes intentions. Cependant, en réalité, ils sont échangés et oublient leur but, c'est-à-dire leur valeur pour l'humanité. Le bitcoin est essentiellement un billet à ordre - un billet à ordre - garanti par la foi dans les dollars. En général, j'ai de gros doutes sur les crypto-monnaies inutiles ....
Scalpers - intéressant.
Vladimir, avez-vous utilisé le paquet "blotter"?
au fait, la stratégie de ce livre fonctionne vraiment sur les day trades, sur les actions mais pas sur le forex, etc.
Il y a beaucoup d'actions...
Bien que j'ai utilisé les données d'un centre de courtage qui a des actions, donc tout est possible ...
Les produits dérivés sont échangés sur le marché boursier, mais le bitcoin ne s'en préoccupe pas.
Je parlais de la bourse de crypto-monnaies de course......
Je parlais de l'échange de crypto-monnaies de course.....
Sans elle, il n'y a pas d'échange de signes
Il y a des échanges. Mais, en général, il y a déjà quelque chose à propos de quelque chose d'autre... Je veux dire que les jetons ont un sens originel, qui se perd avec le temps et dont seul le taux de change subsiste. Et comme ils n'ont pas de sens économique, leur prix n'est que spéculatif. Il est clair que le bitcoin est aujourd'hui utilisé essentiellement pour des actions obscures - c'est sa valeur.
Qu'est-ce que le sr - pourquoi ne figure-t-il pas sur la liste qui vous a été remise ? Pourquoi l'utilisez-vous ?
Le package sr est "
... Sélection de données de bon pronostic à l'aide du test gamma ...
... pour déterminer les retards dans la série temporelle. Il s'agit d'un exemple classique du problème qui consiste à déterminer laquelle de nos variables d'entrée, les variables prédictives, est réellement prédictive. Ce problème est non linéaire et multivarié. C'est le problème que le test Gamma résout.
...L'utilisation du test Gamma pour trouver des relations de cause à effet dans les données de séries temporelles, déterminer les délais et les attachements optimaux et ajuster les performances d'un réseau neuronal est démontrée. "
Absent de la liste. Objectif de l'utilisation ci-dessus.
désespoir )))
Absolument.
Le paquet blotter n'a pas été appliqué. Il n'est pas dans le CRAN pour le moment.
Demande à Kandinsky de dessiner un commerçant avec des paquets
Package sr - "
... Sélection de bonnes entrées prédictives à l'aide du test gamma ...
... identifier les retards dans la série temporelle. Il s'agit d'un exemple classique du problème qui consiste à déterminer laquelle de nos variables d'entrée, les variables prédictives, est réellement prédictive. Ce problème est non linéaire et multivarié. C'est le problème que le test gamma résout.
...L'utilisation du test gamma pour trouver des relations de cause à effet dans les données de séries temporelles, déterminer les délais et les attachements optimaux et ajuster les performances d'un réseau neuronal est démontrée. "
Absent de la liste. Objectif de l'utilisation ci-dessus.
Cela devrait être utile, à en juger par la description.
Comment l'exécuter pour le tester sur un échantillon - pouvez-vous partager le code pour le public ?