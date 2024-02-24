L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3232
C'est une barrière contre la secte des fous
C'est aussi une barrière contre les modèles maison, y compris dans MQL5.
S'il existait un convertisseur d'arbre (par exemple de conditions if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) à ONNX, peut-être que je participerais. }) à ONNX, peut-être que je participerais. Et donc uniquement sur les modèles standards qui ont un convertisseur, mais on peut aussi y penser..... Les prix sont pas mal, peut-être que je ferai quelque chose sur Catbusta.
Katbust devrait facilement, le tout est de paramétrer correctement les entrées et sorties.
2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX : invalid parameter size, expected 8 bytes instead of 4, inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (51:44)
Et en essayant d'obtenir les probabilités
2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX : le paramètre de sortie n'est pas du type 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', code d'inspection 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)
Je ne sais pas encore comment résoudre ce problème.
extrait de la documentation de boost
probabilités
La valeur de la clé reflète la probabilité que l'exemple appartienne à la classe définie par la clé de la carte.
Types possibles : tenseur de forme [N_examples] et l'un des types suivants :
Peut-être que cela n'a pas encore été corrigé
ou vous devez convertir le type dans ONNX lui-même, je ne sais pas encore comment le faire.
Il n'est pas nécessaire de le faire en Python, de nombreuses personnes sont familières avec Matlab et Wolfram. Existe-t-il d'autres produits gratuits (ou peu onéreux) offrant un environnement graphique pour le développement ?
Les fraudeurs seront interdits par la règle.
L'objectif est clairement énoncé - stimuler le développement de modèles ML pour le trading, et non pas donner l'opportunité de gagner de l'argent à l'ancienne, de déverser de banals scalpers sous le couvert de modèles, etc.
Il n'y a pas encore de règles.
La règle principale est que le modèle doit être converti en ONNX.
Il n'est pas nécessaire de le faire en Python, de nombreuses personnes sont familières avec Matlab et Wolfram. Existe-t-il d'autres produits gratuits (ou peu onéreux) offrant un environnement graphique pour le développement ?
SciKitLearn est un très grand paquet avec beaucoup de modèles.
XGBoost - également disponible en Python ou en R.
Je vois que les gens essaient de travailler avec Python à travers R, par exemple, ici.
Et voici une autre approche - nous apprenons un modèle dans un environnement, mais l'exécutons dans un autre, et ceci peut être une solution - convertir seulement le modèle fini en python.
Ce package ne permet pas de créer et d'exécuter des modèles onnx. Il semble possible de les exécuter en se connectant à python via reticulate, mais il semble possible de les créer uniquement en python.
En général, pour être honnête, je ne comprends pas (en regardant les tutoriels du site de ce paquet) la signification de ce paquet, peut-être est-il simplement inachevé ou abandonné. IMHO, la situation avec onnx dans R est une excellente raison pour les gars de python de rire)