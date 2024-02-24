L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3232

Maxim Dmitrievsky #:
C'est une barrière contre la secte des fous

C'est aussi une barrière contre les modèles maison, y compris dans MQL5.

S'il existait un convertisseur d'arbre (par exemple de conditions if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) à ONNX, peut-être que je participerais. }) à ONNX, peut-être que je participerais. Et donc uniquement sur les modèles standards qui ont un convertisseur, mais on peut aussi y penser..... Les prix sont pas mal, peut-être que je ferai quelque chose sur Catbusta.

Forester #:

Katbust devrait facilement, le tout est de paramétrer correctement les entrées et sorties.

S'il existait un convertisseur d'un arbre (par exemple de conditions if(if{ if{...}else{...})else{ if{...}else{...}) vers ONNX, peut-être que je participerais. }) à ONNX, peut-être que je participerais. Et donc uniquement sur les modèles standards qui ont un convertisseur, mais on peut aussi y penser..... Les prix sont pas mal, peut-être que je ferai quelque chose sur Catbusta.

Katbust devrait facilement, le tout est de paramétrer correctement les entrées et sorties.

2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX : invalid parameter size, expected 8 bytes instead of 4, inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (51:44)

comment faire un int64 ? ) remplacer un tableau par un vecteur unitaire




Et en essayant d'obtenir les probabilités

2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX : le paramètre de sortie n'est pas du type 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', code d'inspection 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)

Je ne sais pas encore comment résoudre ce problème.

extrait de la documentation de boost

probabilités

La valeur de la clé reflète la probabilité que l'exemple appartienne à la classe définie par la clé de la carte.

Types possibles : tenseur de forme [N_examples] et l'un des types suivants :

  • type seq(map(string, float)) si les noms des classes sont spécifiés dans l'ensemble de données d'apprentissage.
  • seq(map(int64, float)) si les noms de classe ne sont pas spécifiés dans l'ensemble de données d'apprentissage.

Peut-être que cela n'a pas encore été corrigé

ou vous devez convertir le type dans ONNX lui-même, je ne sais pas encore comment le faire.

Il n'est pas nécessaire de le faire en Python, de nombreuses personnes sont familières avec Matlab et Wolfram. Existe-t-il d'autres produits gratuits (ou peu onéreux) offrant un environnement graphique pour le développement ?


 
Renat Fatkhullin #:

Les fraudeurs seront interdits par la règle.

L'objectif est clairement énoncé - stimuler le développement de modèles ML pour le trading, et non pas donner l'opportunité de gagner de l'argent à l'ancienne, de déverser de banals scalpers sous le couvert de modèles, etc.

Renat ou collègues - pouvez-vous fournir quelques liens où lire à ce sujet - je suis en termes de la canvass de préparer un robot pour le trading. Comme des liens que vous pouvez. Quel langage et qu'est-ce qui peut y être relié ? J'ai lu quelques articles et je sais. Comme les forêts aléatoires prédisent les tendances.
Vous pouvez trouver des liens sur le canva concernant le can - matériel pour écrire un robot pour le championnat et sélectionner ses paramètres pour le trading. S'il vous plaît, ne me chargez pas de théories inutiles - je sais quelque chose. De préférence sur le fond des sujets concernant la possibilité d'écrire un robot.
Je m'en vais. Peut-être que j'aurai aussi le temps d'écrire et de participer..... ;-)
Le temps - un mois du champion - c'est ici vraiment du - de l'intraday..... large. Si sans scalp.....
En bref - selon quelles règles écrire un robot, quoi y connecter, pour qu'il soit autorisé et où lire à ce sujet - puis-je avoir des liens vers du matériel et des articles - merci.


 
Roman Shiredchenko #:
Renat ou collègues - pouvez-vous fournir des liens où lire à ce sujet - je suis en termes de la préparation d'un robot pour l'appel d'offres. Des liens de ce type sont possibles. Quel langage et qu'est-ce qui peut y être relié ? J'ai lu quelques articles et je sais. Comme les forêts aléatoires qui prédisent les tendances.
Puis-je avoir quelques liens sur le canva à propos du can - matériel pour écrire un robot pour le championnat et sélectionner ses paramètres pour le trading. S'il vous plaît, ne me chargez pas avec de la théorie inutile - je sais quelque chose. De préférence sur la substance des sujets sur la possibilité d'écrire un robot.
Je m'en vais. Peut-être que j'aurai aussi le temps d'écrire et de participer..... ;-)
Le temps - un mois du champion - c'est ici vraiment quelques - quelques intraday..... large. Si sans scalp.....
En bref - selon quelles règles écrire un robot, quoi y connecter, pour qu'il soit autorisé et où lire à ce sujet - vous pouvez les liens vers le matériel et les articles - merci.
.


Il n'y a pas encore de règles.

La règle principale est que le modèle doit être converti en ONNX.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Il n'est pas nécessaire de le faire en Python, de nombreuses personnes sont familières avec Matlab et Wolfram. Existe-t-il d'autres produits gratuits (ou peu onéreux) offrant un environnement graphique pour le développement ?


XGBoost - également à partir de Python ou R peut être utilisé.
SciKitLearn est un très grand paquet avec beaucoup de modèles.
 
Forester #:
XGBoost - également disponible en Python ou en R.
SciKitLearn - en général, il s'agit d'un package très volumineux avec de nombreux modèles.

Je ne sais pas si vous pouvez trouver un package en R ici.

Je vois que les gens essaient de travailler avec Python à travers R, par exemple, ici.

Et voici une autre approche - nous apprenons un modèle dans un environnement, mais l'exécutons dans un autre, et ceci peut être une solution - convertir seulement le modèle fini en python.

Aleksey Vyazmikin #:

Je ne sais pas si vous pouvez trouver un paquet sur R.

Ce package ne permet pas de créer et d'exécuter des modèles onnx. Il semble possible de les exécuter en se connectant à python via reticulate, mais il semble possible de les créer uniquement en python.

En général, pour être honnête, je ne comprends pas (en regardant les tutoriels du site de ce paquet) la signification de ce paquet, peut-être est-il simplement inachevé ou abandonné. IMHO, la situation avec onnx dans R est une excellente raison pour les gars de python de rire)

