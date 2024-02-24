L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3044
C'est bon, ça devrait marcher.
Vous êtes sûr de ne pas avoir modifié le code ? Montrez-moi le code où l'erreur se produit.
Non, je ne l'ai pas modifié.
Non, je ne l'ai pas fait.
très petit
Cliquez sur l'image.Puis sur les flèches à côté de la disquette.
Essayez de remplacer embed par stats::embed
Quelle est votre option pour évaluer la stabilité ? Nous avons récemment discuté de deux options ici.
Cela a-t-il fonctionné ?
J'ai obtenu une nouvelle erreur, qui dit maintenant
J'essaie d'installer R-Studio - il tourne en rond - il m'avertit qu'il va redémarrer, mais il ne le fait pas.
Dans R, j'ai obtenu le journal suivant
J'ai obtenu une nouvelle erreur, qui se présente comme suit
pourquoi installer R-Studio ?
essayez-le
Et il est préférable de changer la sortie de la console en anglais, afin de pouvoir googler les problèmes normalement
https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa
Je pense que vous auriez dû mettre une virgule. Il s'agissait de l'endroit où le paquet a été installé.