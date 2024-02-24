L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3044

mytarmailS #:

C'est bon, ça devrait marcher.

Vous êtes sûr de ne pas avoir modifié le code ? Montrez-moi le code où l'erreur se produit.

Non, je ne l'ai pas modifié.


 
Aleksey Vyazmikin #:

très petit

 
mytarmailS #:

Cliquez sur l'image.

Puis sur les flèches à côté de la disquette.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Essayez de remplacer embed par stats::embed

 
Forester #:
Quelle est votre option pour évaluer la stabilité ? Nous avons récemment discuté de deux options ici.

plus l'écart-type des valeurs de FF sur les tests de différents sites historiques est faible, mieux c'est.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Cela a-t-il fonctionné ?

 
mytarmailS #:

J'ai obtenu une nouvelle erreur, qui dit maintenant

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> tr <- 1:500

J'essaie d'installer R-Studio - il tourne en rond - il m'avertit qu'il va redémarrer, mais il ne le fait pas.

Dans R, j'ai obtenu le journal suivant

> install.packages("inTrees")
Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Предупреждение:
пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5)
 
Aleksey Vyazmikin #:

pourquoi installer R-Studio ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Dans R, il s'agit du log

essayez-le

install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

Et il est préférable de changer la sortie de la console en anglais, afin de pouvoir googler les problèmes normalement

https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa

How should I deal with "package 'xxx' is not available (for R version x.y.z)" warning?
How should I deal with "package 'xxx' is not available (for R version x.y.z)" warning?
  • 2014.09.08
  • Richie Cotton Richie Cotton 117k 46 46 gold badges 243 243 silver badges 359 359 bronze badges
  • stackoverflow.com
Why doesn't R think that the package is available? See also these questions referring to specific instances of this problem:
 
mytarmailS #:

Je pense que vous auriez dû mettre une virgule. Il s'agissait de l'endroit où le paquet a été installé.

