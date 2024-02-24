L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3045
Et il est préférable de changer la sortie de la console en anglais, afin de pouvoir chercher les problèmes sur Google normalement.
https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Installé, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Non, j'ai fait un dessin
Pouvez-vous développer ? Ou un exemple. Quelles valeurs, quel FF ?
individuelle pour une stratégie.
Par exemple, en gros, on choisit un équilibre FF -, on fait des tests sur différentes parties de l'histoire avec différents paramètres. on mesure l'écart type de la valeur FF pour chaque ensemble de paramètres sur des parties distinctes de l'histoire.
exemple, balance par mois : 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000 : mauvais
exemple, solde par mois : 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950 : bon
Je les ai presque tous dans le côté positif - étrange hasard :)
Il est clair que quelque chose ne va pas, tout est en alerte... mettez à jour tous les paquets ou quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Il est clair que quelque chose ne va pas, tout est dans les warrnings... mettez à jour tous les paquets ou quelque chose du genre, huzzah
Y a-t-il un bouton pour cela ?
J'ai trouvé le bouton, mais il écrit des questions - y a-t-il un moyen de répondre à toutes les questions par l'affirmative avec un seul bouton ?
Je pense que oui.
En d'autres termes, si j'évalue un CT en fonction de sa signification statistique, il est bon,
si j'ai 100 CT et que je choisis la meilleure selon le même critère, c'est mauvais ?
J'ai dû mal comprendre quelque chose ? ça ne peut pas être juste non plus ?
Vous avez tout bien compris, comparez deux statistiques de trading pour plus de clarté :
1) Il est obtenu simplement en négociant un TS sur un compte de trading.
2) Plusieurs comptes de trading sont ouverts. Des transactions sont ouvertes simultanément sur chacun d'entre eux - sur la moitié d'entre eux à la hausse et sur la moitié d'entre eux à la baisse. Les comptes perdants sont fermés et les comptes restants sont répétés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul compte sans pertes, et l'état de ce compte est alors pris pour comparaison.
Le deuxième état sera presque toujours meilleur que le premier (quel que soit l'indicateur).
Il est clair qu'il s'agit d'une variante extrêmement mauvaise, mais la tromperie sur la sélection est clairement visible ici. Le plus souvent, cette tromperie est dissimulée et devient plutôt de l'auto-tromperie.