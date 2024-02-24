L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3037
Vous l'avez déjà copié pour la 40e fois, la même chose, la même chose ....
La seule question est de savoir où est le robot.
Pas de robot, parce que nous avons dû rejeter le professeur et qu'il y a eu des problèmes techniques avec le conseiller. Aujourd'hui, tous les problèmes techniques ont été résolus.
Je considère que votre idée concernant l'équilibre est irréalisable, même si elle me plaisait au départ. L'équilibre ne peut PAS être un enseignant, parce qu'il n'existe pas. Vous devez concevoir un enseignant avec plus de soin que je ne l'ai fait auparavant.
Une erreur de classification n'est pas un indicateur. L'indicateur est le solde et la ligne d'équilibre. Années 5 et plus.
Je vous ai montré un bilan avec une erreur de classification de 8,3 % sur l'OOS. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3008#comment_46150275
Rentable, mais on a quand même jeté un tel modèle au panier.
Montrez votre bilan avec 20 % d'erreurs de classement. Ce sera un exemple à suivre.
Je ne comprends pas vos images. Je ne comprends pas de quoi il s'agit, quel est le rapport avec la classification, lorsque les colonnes sont des soldes.
1) Qu'y a-t-il à dire alors ?
2) Et je n'ai jamais dit que l'idée de l'équilibre fonctionnait, en fait j'ai dit le contraire, FF a des possibilités infinies de variations.
Tu as oublié comment c'était ? Je vous le rappelle.
L'homme a demandé comment entraîner le réseau à l'équilibre, je lui ai donné un indice, il s'est intéressé, a demandé un exemple, je le lui ai donné. J'ai également écrit qu'il ne fallait pas s'entraîner à l'équilibre.
Et tout le reste n'est que pure invention personnelle, des inventions que vous associez à moi pour une raison ou une autre.
L'idée de l'équilibre est nouvelle pour moi et vient de vous, ce que je souligne. Mais vous réagissez nerveusement... ...
Fermé le sujet avec l'équilibre.
Larègle de la durabilité est aussi inapplicable aux OOS que la courbe d'équilibre l'est au fiat.
J'ai déjà fait tout cela, sous différentes formes, à de nombreuses reprises....
Mais je continue à penser que tout le monde devrait savoir comment écrire FF et utiliser AO...
Je n'en suis pas fan non plus, mais Alexei dit que ça marche.
La question est de savoir pourquoi il n'utilise pas ce qu'il a obtenu ) apparemment le résultat n'est pas très satisfaisant.
C'est ma logique depuis un mois et demi (elle fonctionne depuis plus d'un an avec le même succès).
Je considère que c'est plus réussi (travailler avec des erreurs de modèle) que de jouer avec les règles.
Parce que tripoter les règles, c'est la même chose que la génétique, c'est-à-dire sélectionner des paramètres à partir de passes réussies.
H.Y Je ne vais plus PR le dernier article, parce que je m'ennuie :) Si au moins quelqu'un comprenait et suggérait ce qui pourrait être amélioré, ce serait un progrès.
Je ne suis pas vraiment fan non plus, mais Alexei dit que ça marche.
la question est de savoir pourquoi il ne l'utilise pas )
Il a donc dit à plusieurs reprises que les règles étaient en train de mourir et que ressusciter au hasard ne fonctionnait pas, ce que je confirme à l'adresse .....
Nous pouvons également conclure que si les règles déjà sélectionnées ne fonctionnent pas, alors l'AMO ne fonctionne pas du tout...
D'où la conclusion que le problème n'est pas dans l'AMO, mais dans les données et/ou les cibles.
belle image )
Il existe un petit livre sur toutes sortes de règles.
https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/
Quel est le rapport entre l'équilibre et l'erreur de classification ?
Quel est le rapport entre l'équilibre et l'erreur de classification ?
Exactement, rien. On ne comprend pas très bien pourquoi vous continuez à vanter les mérites des 20 %...
Ni les 20 %, ni les 8 %, ni les 50 % ne signifient quoi que ce soit. Les chiffres ne veulent rien dire.
L'équilibre est intéressant. Pas de graphique ?