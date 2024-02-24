L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3049
Le concept de RL n'est-il pas redondant pour les tâches d'échange ? Nous avons l'influence de l'environnement sur l'agent, mais existe-t-il une influence de l'agent sur l'environnement ? Il est possible d'introduire artificiellement cette seconde influence, mais cela a-t-il un sens ?
Deux (ou trois) idées tirées de l'article ne sont pas du tout superflues pour nous : la fonction de perte doit refléter exactement ce dont nous avons besoin et doit être lisse (et monotone). Dans notre cas, il doit s'agir du profit et il doit dépendre de manière lisse et monotone des paramètres du modèle.
La régularité d'un analogue du bénéfice peut probablement être obtenue d'une manière ou d'une autre (par exemple, par quelque chose comme le lissage du noyau). Mais je doute beaucoup de la monotonicité.
La base du résultat financier du trading est le mouvement des prix - un processus aléatoire non stationnaire.
Essayons-nous de transformer un processus aléatoire non stationnaire en un processus lisse et monotone au moyen de quelques astuces ? Peut-être sommes-nous en train de marcher sur la tête ? Surtout si l'on tient compte du fait qu'il est extrêmement difficile d'obtenir une erreur de classification inférieure à 20 % ( !) en dehors de l'ensemble d'apprentissage. Peut-être devrions-nous commencer par travailler à la réduction de l'erreur de classification ?
Lire l'article.
À quoi nous sert cet article ?
Il est tout à fait douteux.
Et la raison en est la suivante.
Je ne me souviens d'aucune publication sur l'IA (MO) qui aurait prédit l'avenir. Ils apprennent à un modèle à écrire des lettres manuscrites. Ensuite, ils essaient de reconnaître ces lettres manuscrites. Mais le modèle n'apprend PRINCIPALEMENT pas à prédire quelle lettre sera écrite ensuite.
C'est le problème que nous rencontrons.
Nous essayons d'utiliser la MO (le même travail que nous avons fait avec les combinaisons de chandeliers) pour trouver des modèles dans les prédicteurs qui donneront la bonne prédiction. Mais il n'y a aucune garantie que les modèles trouvés donneront des prédictions correctes à l'avenir. Les "bons" modèles donneront une erreur et les "mauvais" modèles prédiront la bonne chose. La raison réside dans les algorithmes de classification eux-mêmes, qui donnent la VERABILITÉ d'une classe, et non sa valeur. Nous utilisons la régularisation la plus primitive de 0,5 pour diviser en classes. Et si, au cours de l'apprentissage, la probabilité d'un modèle "correct" = 0,5000001, pourquoi prenons-nous cette probabilité comme valeur de la classe ?
Pour sortir de cette situation, nous commençons à cultiver un potager, mais les valeurs des prédicteurs, parmi lesquels nous recherchons des modèles, ne sont PAS stationnaires ou pseudo-stationnaires et n'ont qu'un rapport lointain avec le prix !
Le lissage d'un analogue du profit peut probablement être obtenu d'une manière ou d'une autre (par exemple, par quelque chose comme le lissage du noyau). Mais je doute beaucoup de la monotonicité.
Je ne comprends pas vraiment ce que l'on entend par "lissage" et pourquoi le "lissage" est nécessaire....
Peut-être pouvons-nous utiliser l'optimisation multicritère pour trouver la meilleure solution.
La base du résultat financier du trading est le mouvement des prix - un processus aléatoire non stationnaire.
Essayons-nous de transformer un processus aléatoire non stationnaire en un processus lisse et monotone au moyen de quelques astuces ? Peut-être sommes-nous en train de marcher sur la tête ? Surtout si l'on tient compte du fait qu'il est extrêmement difficile d'obtenir une erreur de classification inférieure à 20 % ( !) en dehors de l'ensemble d'apprentissage. Peut-être devrions-nous commencer par travailler à la réduction de l'erreur de classification ?
Je parlais des propriétés de la fonction de perte minimisée par l'entraînement du modèle. Plus précisément, de sa forme idéale.
Je ne comprends pas vraiment ce qui entre en jeu dans la douceur et pourquoi la douceur est nécessaire.
C'est la base de l'optimisation. Le lissage permet d'optimiser au moyen d'un gradient. Sinon, il ne reste que des algorithmes de force brute.
C'est la base de l'optimisation
Oui, je le sais, mais récemment, ils ont parlé de la douceur de la courbe du capital elle-même, donc je ne suis pas vraiment entré dans ces discussions, c'est pourquoi je vous demande ce que vous voulez dire.
