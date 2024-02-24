L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3040
étude
https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/
L'article contient de nombreuses références à d'autres méthodes de pointe pour la classification des séries temporelles, ainsi qu'à des méthodes d'extraction de signaux et de motifs.
Il n'y a rien sur les inefficacités, mais il s'agit, comme on dit, d'un travail à domicile.
J'ai essayé de générer des puces x10 et x100 à partir des puces originales. L'erreur est plus grande que sur le jeu de données original + la vitesse d'apprentissage diminue
mis au rebutmais l'expérience avec numba est positive, il compte les noyaux très rapidement.
Existe-t-il des options ? ))))
Pourquoi posez-vous toujours des questions...
Ce qui est génial, c'est que l'analyse elle-même et l'image sont réalisées en R))
une communauté de geeks de l'E.I. qui bottent des fesses
1 Dans un article (ou simplement une page du site), vous pouvez voir immédiatement à quel endroit du matériel vous voulez prêter attention. La vidéo ne peut pas se vanter de cela.
2 Le texte est plus facile à traduire dans n'importe quelle langue. (Et le texte de traduction est perçu immédiatement, mais vous devez écouter la voix en entier).
3 Vous pouvez copier une partie du code du texte pour des expériences.
Il n'y a personne d'autre à écouter sur cette chaîne que Redozubov.
Quelqu'un a-t-il essayé DMwR::SMOTE ?
Aligne les classes en utilisant l'algorithme des plus proches voisins, c'est-à-dire qu'il ajoute des valeurs de prédicteurs "similaires" plutôt que de les dupliquer.
https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914
J'ai essayé cela il y a longtemps.
Est-ce que cela vaut la peine ou devrais-je opter pour upSample ?
Cela vaut-il la peine ou devrais-je opter pour upSample ?