L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3040

Maxim Dmitrievsky #:

étude

https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/

L'article contient de nombreuses références à d'autres méthodes de pointe pour la classification des séries temporelles, ainsi qu'à des méthodes d'extraction de signaux et de motifs.

Il n'y a rien sur les inefficacités, mais il s'agit, comme on dit, d'un travail à domicile.

J'ai essayé de générer des puces x10 et x100 à partir des puces originales. L'erreur est plus grande que sur le jeu de données original + la vitesse d'apprentissage diminue

mis au rebut

mais l'expérience avec numba est positive, il compte les noyaux très rapidement.
 
Forester #:

Existe-t-il des options ? ))))

Pourquoi posez-vous toujours des questions...

 

Ce qui est génial, c'est que l'analyse elle-même et l'image sont réalisées en R))

une communauté de geeks de l'E.I. qui bottent des fesses

 
Les vidéos éducatives sont utiles. Mais le format texte avec des images est meilleur que la vidéo.
1 Dans un article (ou simplement une page du site), vous pouvez voir immédiatement à quel endroit du matériel vous voulez prêter attention. La vidéo ne peut pas se vanter de cela.
2 Le texte est plus facile à traduire dans n'importe quelle langue. (Et le texte de traduction est perçu immédiatement, mais vous devez écouter la voix en entier).
 3 Vous pouvez copier une partie du code du texte pour des expériences.
 
Maxim Dmitrievsky #:

une communauté de geeks de l'E.I. qui bottent des fesses

Il n'y a personne d'autre à écouter sur cette chaîne que Redozubov.

 

Quelqu'un a-t-il essayé DMwR::SMOTE ?

Aligne les classes en utilisant l'algorithme des plus proches voisins, c'est-à-dire qu'il ajoute des valeurs de prédicteurs "similaires" plutôt que de les dupliquer.

https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914

 
Je l'ai essayé il y a longtemps
 
Est-ce que cela vaut la peine ou devrais-je opter pour upSample ?

 
Cela vaut la peine de comparer...
Je regardais juste par curiosité
