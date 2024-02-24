L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3034

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky #:
Et pourriez-vous nous redire en 2 mots ce que vous faites ? )

Une mesure estimée de la fluidité de l'équilibre, prenant en compte la dynamique de la croissance de l'équilibre. Vous pouvez essentiellement l'utiliser comme une fonction d'aptitude.

 
Aleksey Vyazmikin #:

J'ai fait exactement ce que vous avez écrit.

N P.P. Solde 1 T.L.Reg. Ecart Correction Balance 2
1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0
2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213
3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676
4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861
5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398
6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065
7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528
8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991
9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454
10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083
11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238
12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157
13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694
14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231
15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768
Les points situés sous la ligne de régression doivent être placés sous la ligne d'équilibre primaire.
Par exemple, le point 5 avec une valeur de 3 doit devenir non pas 3 + 0,82398 = 3,8239, mais 3 - 0,82398 = 2,17602, c'est-à-dire 3 - écart*0,3.
 
Forester #:
Les points situés sous la ligne de régression doivent être placés sous la ligne d'équilibre primaire.
Par exemple, le point 5 avec une valeur de 3 doit devenir 3 - 0,82398 = 3,8239 au lieu de 3 + 0,82398 = 3,17602.

Je corrige l'écart par rapport à la ligne de régression -1,92262, voulez-vous seulement corriger l'équilibre ?

Alors voici l'équilibre.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
 
Aleksey Nikolayev #:

Inventer leurs propres Sharpe et Sortino) Avec le blackjack et d'autres choses nécessaires)

Comment calculer cet outrage plus facilement, pouvez-vous me dire ? :)

 
Forester #:
la régularité de l'équilibre)
Qu'entendez-vous par "équilibre" ?
 
Aleksey Vyazmikin #:

Je corrige l'écart par rapport à la ligne de régression -1,92262, voulez-vous simplement ajuster l'équilibre ?

Alors voici l'équilibre.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
Encore une erreur.
line2= line1 + deviation * 0.3
C'est ce qu'il faut faire :
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
 
mytarmailS #:
Qu'entendez-vous par uniformité ?

Une ligne droite correspond à une uniformité parfaite. La différence par rapport à une ligne droite est l'irrégularité. Je veux minimiser les inégalités.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Comment calculer plus facilement cet outrage, pouvez-vous me le dire ? :)

Je n'ai rien contre l'équilibre lisse, au contraire, avec les deux mains en faveur !) Le problème est que votre indicateur dépend de l'ordre d'échantillonnage, et ce n'est pas typique de la MO. Sharpe, par exemple, ne dépend pas de l'ordre des transactions. Il faudrait que je cherche des articles avec des fonctions de perte similaires, car mon intuition me laisse penser que ce n'est pas si simple.

 
Forester #:

Une ligne droite correspond à une uniformité parfaite. La différence par rapport à une ligne droite est la non-uniformité. Je veux minimiser les inégalités.

Prenez la courbe idéale et calculez la corrélation avec la balance...
C'est tout.
 
Forester #:
Encore une erreur.
line2= line1 + deviation * 0.3
C'est ce que cela devrait être :
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724

OK, vous pouvez faire cela - le résultat est le même par interprétation


1...302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041...3399
Nouveau commentaire