L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2993
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avec R c'est très intéressant, pour voir les résultats qui peuvent être appliqués dans le trading réel. Et toutes les expériences, les expériences.... Quelques podelucha catbust d'une ferme collective appelée Yandex .....
Il y a un grand besoin d'articles utilisant des outils professionnels.
Faire un modèle avec onnx, sinon une telle chose n'est pas vraiment nécessaire, comment l'intégrer ? Ou porter les modèles formés vers mql.
Pas très utile pour qui ?
Il s'agit simplement d'une histoire sur la façon dont on peut construire un TC à l'aide de MO, une approche pas évidente, pas standard, mais intéressante, et qui fonctionne même....
Il s'adresse à un public maîtrisant les technologies de la MO et ayant de l'expérience....
qui en a le plus besoin ?
Il s'agit simplement d'une histoire sur la façon dont on peut construire un TC avec l'aide de MO, une approche pas évidente, pas standard, mais intéressante, et qui fonctionne même.....
Faites un résumé de l'article et envoyez-le à Rashid. IMHO, s'il n'y a que R ou si c'est beaucoup plus que mql5, ils refuseront très probablement.
Faites un résumé de l'article et envoyez-le à Rashid dans un message privé. IMHO, s'il n'y a que R ou si cela représente beaucoup plus que mql5, ils refuseront très probablement.
mql ne sera pas du tout...
l'article parle du concept et du résultat des tests, mais pas de l'implémentation.
Et le code sera minimal, l'idée est au premier plan.
qui en a le plus besoin ?
Il s'agit simplement d'une histoire sur la façon dont on peut construire un TC avec l'aide de MO, une approche pas évidente, pas standard, mais intéressante, et qui fonctionne même.....
Il s'adresse à un public maîtrisant les technologies MO et ayant de l'expérience...
Eh bien, personne, personne ici n'écrit sur les robots R.Si c'est une idée, je vote pour.
Est-ce que quelqu'un utilise les graphiques interactifs plotly en python ou en R ?
Je l'ai regardé il y a quelques années, je ne l'aimais pas du tout, mais maintenant que je l'ai regardé de plus près, il a l'air plutôt bon.
https://plotly.com/r/candlestick-charts/
Eh bien, personne, personne ici n'écrit à R bots.Bon, si c'est une idée, je vote oui.
Allez, ce n'est guère intéressant pour les methaquots... ils ont d'autres cibles.