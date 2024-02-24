L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2986

Aleksey Vyazmikin #:

Voilà - plus tôt l'initiative sera prise, plus tôt la recherche de corrections de bogues commencera.

Quels sont, selon vous, les avantages de ces modèles ? Ont-ils été plus performants que d'autres ? Sont-ils théoriquement plus résistants aux modifications des données d'entrée ?

Simplicité de mise en œuvre et facilité de recyclage/d'auto-apprentissage, lorsqu'il suffit d'ajouter de nouvelles lignes et de supprimer les anciennes.

Les inconvénients ne manquent pas non plus - le système ne fonctionne pas bien avec un grand nombre d'attributs, par exemple. Mais comme moyen d'évaluation initiale de l'utilité des caractéristiques, c'est très bien.

L'intérêt de disposer d'un analogue local des arbres vient du fait qu'ils conviennent mieux aux modèles discontinus, tandis que KNN et LWLR conviennent mieux aux modèles continus. On aimerait disposer d'un ensemble d'outils plus complet, pour ainsi dire.

 
Rashid Umarov #:

Pourquoi ne pas le faire ? Nous devrions bientôt publier un tel exemple.

C'est très bien !

 
Aleksey Nikolayev #:

Jusqu'à présent, l'idée d'utiliser ces modèles à la place des prédicteurs vient à l'esprit. Dans ce cas, les modèles ne devraient pas contenir un grand nombre d'exemples, mais plutôt quelques zones groupées. Une douzaine de modèles de ce type peut donner quelque chose....

 
Merci de m'aider à trouver un livre en russe "Spectral analysis of time series in economics" par K. Granger et M. Hatanaka

La seule chose que j'ai trouvée dans l'espace russophone est une annonce sur la vente de ce livre à Saint-Pétersbourg, mais comme vous le comprenez en Ukraine je ne peux pas l'envoyer maintenant dans le contexte des événements actuels

* Vous êtes tous des gens intelligents dans cette branche du forum, probablement certains d'entre vous l'ont lu - peut-être que quelqu'un a un pdf de ce livre en russe ? :)
 
Alexandr Sokolov #:
Je n'ai pas trouvé ce livre en particulier, mais... :

"Analyse spectrale des séries temporelles" à télécharger gratuitement. Bibliothèque numérique. Recherche de livres LibCats

  • libcats.org
Renat Akhtyamov #:

Je n'ai pas trouvé ce livre en particulier

Et j'ai besoin de ce livre - mon professeur me l'a recommandé

Mais merci pour le lien, je ne connaissais pas ce site.

 
Alexandr Sokolov #:

Et j'ai justement besoin de ce livre - mon professeur me l'a recommandé

Mais merci pour le lien, je ne connaissais pas ce site.

J'en ai déjà trouvé un.

Analyse spectrale des séries chronologiques économiques : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Téléchargement gratuit, emprunt et streaming : Internet Archive

 
Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1)
  • books.google.ru
The important data of economics are in the form of time series; therefore, the statistical methods used will have to be those designed for time series data. New methods for analyzing series containing no trends have been developed by communication engineering, and much recent research has been devoted to adapting and extending these methods so that they will be suitable for use with economic series. This book presents the important results of this research and further advances the application of the recently developed Theory of Spectra to economics. In particular, Professor Hatanaka demonstrates the new technique in treating two problems-business cycle indicators, and the acceleration principle existing in department store data.Originally published in 1964.The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original...
 

Il s'agit d'une version très réduite, même sans table des matières complète. Vous feriez mieux de consulter Google Books.

Ou la version complète, mais payante (ou en accès gratuit par l'intermédiaire d'une université) ici.

Mais il s'agit d'un matan assez difficile, à en juger par la table des matières.

 
Aleksey Nikolayev #:

Il s'agit d'une version très réduite, même sans la table des matières complète. Je préfère consulter Google Books.

Ou la version complète, mais payante (ou en accès gratuit par l'intermédiaire d'une université) ici.

Mais c'est un matan assez difficile, à en juger par la table des matières.

Les intégrales sont des totaux cumulés sur une période.

Les formules sont simples, ne vous laissez pas intimider.

La DSP est une bonne chose entre de bonnes mains :


