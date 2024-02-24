L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2986
Voilà - plus tôt l'initiative sera prise, plus tôt la recherche de corrections de bogues commencera.
Quels sont, selon vous, les avantages de ces modèles ? Ont-ils été plus performants que d'autres ? Sont-ils théoriquement plus résistants aux modifications des données d'entrée ?
Simplicité de mise en œuvre et facilité de recyclage/d'auto-apprentissage, lorsqu'il suffit d'ajouter de nouvelles lignes et de supprimer les anciennes.
Les inconvénients ne manquent pas non plus - le système ne fonctionne pas bien avec un grand nombre d'attributs, par exemple. Mais comme moyen d'évaluation initiale de l'utilité des caractéristiques, c'est très bien.
L'intérêt de disposer d'un analogue local des arbres vient du fait qu'ils conviennent mieux aux modèles discontinus, tandis que KNN et LWLR conviennent mieux aux modèles continus. On aimerait disposer d'un ensemble d'outils plus complet, pour ainsi dire.
Pourquoi ne pas le faire ? Nous devrions bientôt publier un tel exemple.
C'est très bien !
Jusqu'à présent, l'idée d'utiliser ces modèles à la place des prédicteurs vient à l'esprit. Dans ce cas, les modèles ne devraient pas contenir un grand nombre d'exemples, mais plutôt quelques zones groupées. Une douzaine de modèles de ce type peut donner quelque chose....
La seule chose que j'ai trouvée dans l'espace russophone est une annonce sur la vente de ce livre à Saint-Pétersbourg, mais comme vous le comprenez en Ukraine je ne peux pas l'envoyer maintenant dans le contexte des événements actuels
* Vous êtes tous des gens intelligents dans cette branche du forum, probablement certains d'entre vous l'ont lu - peut-être que quelqu'un a un pdf de ce livre en russe ? :)
Merci de m'aider à trouver un livre en russe "Spectral analysis of time series in economics" par K. Granger et M. Hatanaka
Je n'ai pas trouvé ce livre en particulier, mais... :
"Analyse spectrale des séries temporelles" à télécharger gratuitement. Bibliothèque numérique. Recherche de livres LibCats
Je n'ai pas trouvé ce livre en particulier
Et j'ai besoin de ce livre - mon professeur me l'a recommandé
Mais merci pour le lien, je ne connaissais pas ce site.
J'en ai déjà trouvé un.
Analyse spectrale des séries chronologiques économiques : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Téléchargement gratuit, emprunt et streaming : Internet Archive
Il s'agit d'une version très réduite, même sans table des matières complète. Vous feriez mieux de consulter Google Books.
Ou la version complète, mais payante (ou en accès gratuit par l'intermédiaire d'une université) ici.
Mais il s'agit d'un matan assez difficile, à en juger par la table des matières.
Les intégrales sont des totaux cumulés sur une période.
Les formules sont simples, ne vous laissez pas intimider.
La DSP est une bonne chose entre de bonnes mains :