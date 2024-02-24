L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2995
J'ai cité
Je n'ai rien trouvé de fantastique ou de fantaisiste dans votre citation, ni dans l'article lui-même.
Consultez le classement des langues sur Hubra.
vous avez raison...
mais Python est destiné à un usage général, et R est destiné aux statistiques et à la MO,
Vous ne les comparez pas objectivement,
Il faut comparer la niche de Python dans les statistiques et la MO avec R,
pas Python pour tout et R seulement pour les statistiques...
Trouvez des personnes qui travaillent avec des données tous les jours, qui utilisent Python et R tous les jours, et demandez-leur - si vous devez choisir un seul langage, lequel garderont-ils.
Vous serez désagréablement surpris...
Que puis-je dire, même ici dans ce fil, il y a plus de gens qui écrivent en R qu'en Python, et combien d'entre eux il y avait depuis le tout début, qui ne sont pas ici depuis longtemps, même le créateur de ce fil a écrit en R.....
Je ne voulais pas que cela se transforme en un débat sur la meilleure langue japonaise, mais je pense qu'il est trop tard...
Classement de qui ?
Python est un langage polyvalent, dont les principaux utilisateurs sont les développeurs de sites web.
R (il y en a eu d'autres) est actuellement le seul langage spécialisé dans les statistiques, soutenu par une équipe professionnelle comprenant Microsoft. Il dispose d'une excellente documentation pour tous les paquets, y compris les paquets MO. En parlant de documentation, l'avantage de R est que chaque paquetage inclut un lien vers une description de l'algorithme qu'il met en œuvre.
Pour vous, HABR est la référence en matière de classement linguistique ?
Surpris...
Classement parmi qui ?
Python est un langage universel, les principaux utilisateurs sont les développeurs de sites web.
R (il y en a eu d'autres) est actuellement le seul langage spécialisé dans les statistiques, soutenu par une équipe professionnelle comprenant Microsoft. Il dispose d'une excellente documentation sur tous les packages.
J'ajouterais un zoo des versions. Ceux qui l'ont connu savent de quoi il s'agit.
Il est inutile de revenir sur les comparaisons. Il faut utiliser les deux.
Pour vous, HABR est le critère qui détermine le classement des langues ?
Surpris...
Kaggle est la référence ?
dans notre métier, l'essentiel est de faire de beaux échanges.... ))
233 et 32, soit une différence de plus de sept fois....
Voilà pour les chiffres....
À votre place, j'aurais honte.
Comparez en tenant compte du code des bibliothèques.