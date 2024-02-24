L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2990
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je suis juste allergique aux drogués.
Je crains qu'il n'y en ait pas d'autres. Des années de perte de temps et personne n'a accompli quoi que ce soit de substantiel. Et pourtant. C'est un signe de quoi ? Chacun pousse son propre agenda qui semble plein d'espoir. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres.
Le client a très probablement trouvé une meilleure solution en termes d'argent, et non une meilleure solution au problème (c'est-à-dire qu'il a cessé de financer ou vendu l'entreprise).
Il est peu probable qu'il ait demandé une somme excessive pour ce qui a finalement été mis dans le domaine public. En outre, il s'agit d'une société gazière. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Les meilleures solutions peuvent être choisies.
Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans les environnements d'apprentissage numériques ? ))))
Le traitement numérique du signal comporte un grand nombre de mathématiques complexes que beaucoup de ses adeptes ne connaissent pas et qui n'ont que peu d'applications sur le marché. Nous savons tous très bien que cela se résume toujours à "décomposer le prix en une série de Fourier". C'était le cas à l'époque de Cyberpower, par exemple).
En règle générale, aucun de ces camarades ne sait que ce n'est pas le prix qu'il faut décomposer en séries de Fourier, mais l'ACF. Et ceux qui le savent comprennent pourquoi cela n'a aucun sens dans le cas des prix.
Le DSP comporte un grand nombre de mathématiques complexes que beaucoup de ses adeptes ne connaissent pas et qui n'ont que peu d'applications sur le marché. Nous savons tous très bien que cela se résume toujours à "décomposer le prix en une série de Fourier". C'était le cas à l'époque de Cyberpower, par exemple).
En règle générale, aucun de ces camarades ne sait que ce n'est pas le prix qu'il faut décomposer en séries de Fourier, mais l'ACF. Et ceux qui le savent comprennent pourquoi cela n'a aucun sens dans le cas des prix.
DSP - oscilloscope, fer à souder, série de Fourier.
URSS - Staline, Beria, goulag.
c'est tout ce que j'ai compris...
Le DSP comporte un grand nombre de mathématiques complexes que beaucoup de ses adeptes ne connaissent pas et qui n'ont que peu d'applications sur le marché. Nous savons tous très bien que cela se résume toujours à "décomposer le prix en une série de Fourier". C'était le cas à l'époque de Cyberpower, par exemple).
En règle générale, aucun de ces camarades ne sait que ce n'est pas le prix qu'il faut décomposer en séries de Fourier, mais l'ACF. Et ceux qui le savent comprennent pourquoi cela n'a aucun sens dans le cas des prix.
Juste pour rire))))) Bien sûr, en dehors de la physique le traitement du signal par des formules statiques n'a aucune chance, ou lorsque les variables ne sont pas correctement décrites ou formulées, comme dans notre cas justement, une personne ou un groupe de personnes n'a pas encore été formalisé, le traitement du signal de leurs actions n'a pas encore de chance.))))))
DSP - oscilloscope, fer à souder, Fourier.
URSS - Staline, Beria, goulag
c'est tout ce que j'ai compris...
Il s'agit ici de comprendre avec quelle précision les variables doivent être formulées, pour que le signal issu de ces variables soit significatif, en ce qui concerne les personnes, comment l'évaluer. Jusqu'à présent, la numérisation de signaux choisis au hasard donne des résultats aberrants, la même renaissance et d'autres entreprises. Mais il n'y a pas encore de science.
Il s'agit ici de comprendre avec quelle précision les variables doivent être formulées, afin que le signal issu de ces variables soit significatif, en ce qui concerne les personnes, et comment l'estimer. Jusqu'à présent, la numérisation de signaux choisis au hasard donne des valeurs aberrantes, la même renaissance et d'autres entreprises. Mais il n'y a pas encore de science.
Pour commencer, il faut comprendre que 99,9 % des indicateurs utilisés, y compris par les détracteurs de la DSP, sont des filtres passe-bas ou passe-haut artisanaux/inefficaces..... Ils font de la DSP de manière artisanale, en se basant sur les résultats de la DSP.
Ils font de la DSP de manière artisanale, mais en même temps ils la détestent... Et toutes les "idées ingénieuses" sur l'utilisation des indicateurs (LF artisanal, FHF) qui peuvent venir à l'esprit d'un utilisateur expérimenté d'indicateurs ont déjà été réalisées de la meilleure façon il y a 70 ans....
S'il y avait au moins cette compréhension, ce serait bien...
Je ne parle pas de comprendre que la neuronique est le même filtre numérique, mais plus complexe,
et je ne parle pas de la signification multi-organique du terme "filtrage".
DSP - oscilloscope, fer à souder, Fourier.
URSS - Staline, Beria, goulag
c'est tout ce que j'ai compris...
Il y a aussi le grand théorème de Kotelnikov, qui explique tout. Il peut également être écrit dans les réalisations de l'URSS.
Au lieu de râler, vous pouvez, par exemple, réfléchir à la raison pour laquelle le théorème de Kotelnikov n'a pas de sens pour les prix.
Pour commencer, il faut comprendre que 99,9 % des indicateurs utilisés, y compris par les "DSP haters", sont des filtres passe-bas ou passe-haut artisanaux/inefficaces .....
Ils font de la DSP de manière artisanale, mais en même temps ils la détestent... Et toutes les "idées ingénieuses" sur l'utilisation des indicateurs (filtres passe-bas et passe-haut artisanaux) qui peuvent venir à l'esprit d'un utilisateur d'indicateurs expérimenté ont déjà été réalisées de la meilleure façon il y a 70 ans....
S'il y avait au moins cette compréhension, ce serait bien.....
Je ne parle pas de comprendre que la neuronique est le même filtre numérique, mais plus complexe,
et je ne parle pas de la signification multi-organique du terme "filtrage".
Le traitement numérique du signal fonctionne avec des signaux qui sont décrits par des processus aléatoires stationnaires (tout au plus quasi-stationnaires). Les prix ne sont pas décrits par de tels modèles. Si les prix étaient stationnaires, tous les traders seraient devenus trillionnaires depuis longtemps - c'est une chose simple à garder à l'esprit.
Le filtrage n'est pas une prérogative du COC, il utilise un cas particulier de cette science, qui n'est pas toujours adapté aux prix.
Le DSP travaille avec des signaux qui sont décrits par des adresses stationnaires (.....).
Le DSP est un vaste domaine du traitement de l'information numérique...
Et vous avez écrit à ce sujet dans votre propre sens très étroit de la compréhension.
C'est comme si vous écriviez que la science des données travaille avec des signaux, qui sont décrits par stationnaire......
Pour clarifier... un signal n'est PAS un radiogramme provenant d'un oscilloscope, mais toute information sous forme numérique.
La DSP travaille avec des signaux qui sont décrits par des processus aléatoires stationnaires (tout au plus quasi-stationnaires). Les prix ne sont pas décrits par de tels modèles. Si les prix étaient stationnaires, tous les traders seraient devenus trillionnaires depuis longtemps - c'est une chose simple à garder à l'esprit.
Le filtrage n'est pas une prérogative du COC, il utilise un cas particulier de cette science, qui n'est pas toujours adapté aux prix.
Et quelle est la différence entre DSP et Mo, eh bien, le traitement du signal par logique discrète avec des poids et une rétroaction, vous pouvez mettre en œuvre quelques couches sur les déclencheurs. Comme si l'essentiel de l'argument n'était pas clair. Bien sûr, dans les variantes traditionnelles 80sos ne fonctionnera pas. Mais de nos jours, la MO est également utilisée pour le traitement des processus physiques, et en quoi n'est-ce pas du traitement de signal numérique ?