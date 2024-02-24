L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2999

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky #:
Est-ce que vous déformez délibérément chaque message ? S'agit-il d'une sorte d'autosatisfaction ? S'il vous plaît, ne gâchez pas la mauvaise opinion que vous avez déjà des utilisateurs de r. Ou alors, dites-moi pour qui vous travaillez ? La question portait sur le tsos. Ou plutôt, du ressentiment.

Oui, eh bien, voici une copie de ce message. Où est le C.O.C. ?

Rorschach#:

Je vais dire un mot pour Matlab. Après Matlab, Python est maladroit et peu pratique. C'est comme Linux après Windows, tout semble fonctionner mais il y a toujours quelques petits bugs gênants. L'analyse spectrale préférée de tous (sarcasme) en python est difficile à trouver.

Mais nous devons admettre que python est devenu un standard industriel dans l'apprentissage automatique, c'est l'avenir et tout ça.

Pour cela, il suffit de consulter scipy.org et un tas d'autres bibliothèques sur Google, il y en a beaucoup
.
Ici, ce sont surtout des programmeurs non professionnels qui sont assis, et écouter leurs arguments est un véritable gâchis. A un mauvais danseur, comme on dit :)




Bonne chance à vous !

 
mytarmailS résultats de tests de ces idées ?
Matlab, python, R. Ce ne sont que des outils pour créer un produit.
L'important, c'est le produit, pas la technologie

Une fois le produit créé, il faut encore le réécrire en mql.
[Supprimé]  
СанСаныч Фоменко #:

Mmmm, oui, voici une copie de ce billet. Où est le DSP ?

scipy.org et un tas d'autres bibliothèques sur google, il y en a beaucoup
.
Ce sont surtout des programmeurs non professionnels qui siègent ici, alors écouter leurs arguments est un véritable gâchis. A un mauvais danseur, comme on dit :)

Bonne chance à vous !

Et bonne chance à vous aussi, vous en aurez besoin pour chercher des tsos dans cette bibliothèque et dans le post, à ce qu'il semble :)
[Supprimé]  
mytarmailS #:
Matlab, Python, R. Ce ne sont que des outils pour créer un produit.
L'important, c'est le produit, pas la technologie

Une fois le produit créé, il faut encore le réécrire en mql.
Je peux écrire sur de nouvelles approches, mais je suis un peu désolé de partager, je peux dormir avec ça moi-même d'abord.
C'est pourquoi onnx a été discuté, parce qu'il est parfois nécessaire de transférer vers des bots pour des raisons de commodité. Je peux plus tard escompter déjà formé dans le format onnx, pour les tests.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Y aura-t-il un article ?)

Je ne sais pas, tout ne dépend pas de moi.

Le commerce est ma priorité.

 

probabilités de l'AMO dans les grappes

 

un peu de taquinerie avec la DSP aux ML-ers :-)) et ils prennent cela pour acquis et réagissent d'une manière amusante

Bien que logiquement, les trois éléments (DL/ML, DSP et NN) devraient fonctionner ensemble. Le premier détermine à partir de l'analyse historique ce qui est bruit/signal, le second élimine le bruit en temps réel, le troisième met rapidement en évidence le signal. Ou bien il faudra utiliser un trader en direct à la place de l'un d'entre eux.

 
Aleksey Vyazmikin # :
Est-ce que quelqu'un a essayé de faire des convolutions de la série temporelle ?
Quelque chose comme ça ? https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
[Supprimé]  
Maxim Kuznetsov #:

un peu de taquinerie avec DSP " taquiner les têtus ML-guys :-) et ils sont dirigés et réagissent de façon amusante

Bien que logiquement, les trois éléments (DL/ML, DSP et NN) devraient fonctionner ensemble. Le premier détermine à partir de l'analyse historique ce qui est bruit/signal, le deuxième élimine le bruit en temps réel, le troisième met rapidement en évidence le signal. Ou bien il faudra utiliser un trader en direct à la place de l'un d'entre eux.

il est contraire à l'éthique de sauter une partie du dialogue avec les vrais croyants en tsos, puis d'exprimer à nouveau des fantasmes issus du monde des poneys roses :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Il est contraire à l'éthique de sauter une partie du dialogue avec les vrais croyants de tsos et d'exprimer à nouveau des fantasmes issus du monde des poneys roses :)

il n'y a pas que des pensées dans le sujet qui vous plaisent personnellement.

Les éthiciens sont ennuyés par le mot tsos ?

COC

1...299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006...3399
Nouveau commentaire