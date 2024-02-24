L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2999
Est-ce que vous déformez délibérément chaque message ? S'agit-il d'une sorte d'autosatisfaction ? S'il vous plaît, ne gâchez pas la mauvaise opinion que vous avez déjà des utilisateurs de r. Ou alors, dites-moi pour qui vous travaillez ? La question portait sur le tsos. Ou plutôt, du ressentiment.
Oui, eh bien, voici une copie de ce message. Où est le C.O.C. ?
Je vais dire un mot pour Matlab. Après Matlab, Python est maladroit et peu pratique. C'est comme Linux après Windows, tout semble fonctionner mais il y a toujours quelques petits bugs gênants. L'analyse spectrale préférée de tous (sarcasme) en python est difficile à trouver.
Mais nous devons admettre que python est devenu un standard industriel dans l'apprentissage automatique, c'est l'avenir et tout ça.
Bonne chance à vous !
Mmmm, oui, voici une copie de ce billet. Où est le DSP ?scipy.org et un tas d'autres bibliothèques sur google, il y en a beaucoup
Bonne chance à vous !
Matlab, Python, R. Ce ne sont que des outils pour créer un produit.
Y aura-t-il un article ?)
Je ne sais pas, tout ne dépend pas de moi.
Le commerce est ma priorité.
probabilités de l'AMO dans les grappes
un peu de taquinerie avec la DSP aux ML-ers :-)) et ils prennent cela pour acquis et réagissent d'une manière amusante
Bien que logiquement, les trois éléments (DL/ML, DSP et NN) devraient fonctionner ensemble. Le premier détermine à partir de l'analyse historique ce qui est bruit/signal, le second élimine le bruit en temps réel, le troisième met rapidement en évidence le signal. Ou bien il faudra utiliser un trader en direct à la place de l'un d'entre eux.
Est-ce que quelqu'un a essayé de faire des convolutions de la série temporelle ?
il est contraire à l'éthique de sauter une partie du dialogue avec les vrais croyants en tsos, puis d'exprimer à nouveau des fantasmes issus du monde des poneys roses :)
il n'y a pas que des pensées dans le sujet qui vous plaisent personnellement.
Les éthiciens sont ennuyés par le mot tsos ?
COC