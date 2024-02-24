L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2489
Et cela fait de vous un expert en réseaux neuronaux avec 20 ans d'expérience).
J'ai une TRES grande expérience dans la formation et l'organisation de systèmes d'IA, ainsi qu'une connaissance approfondie de la théorie des SN. Mais vous semblez oublier que j'ai été professeur et que j'explique tout comme si c'était petit, donc nous avons des jeunes dans la branche, donc en fait je parle dans un langage simple. Mais cela ne fait pas de moi un gourou ou un expert. Je ne fais que partager mes expériences et observations que j'ai vues.
Demandez-vous simplement quel serait l'apogée de TOUT le travail que vous faites ? Personnellement, pour moi, c'est un algorithme clair pour obtenir des modèles, il n'y a pas de gauche ou de droite pour se retirer. C'est l'éternel saut entre les méthodes, l'éternelle énumération des données données ou autres. Je n'ai plus tout cela, parce que j'ai trouvé un moyen et que je l'utilise tout le temps. Ceux qui cherchent encore, affichent des variantes de résultats et sont éternellement en recherche et en quête..... J'ai déjà tout trouvé par moi-même, mais j'ajoute des données alternatives pour l'analyse, alors... ne vous ennuyez pas !
dans la formation et l'organisation des systèmes d'IA
Nommez l'auteur d'un livre sur l'IA que vous avez lu.
J'étais un professeur et ce que j'enseigne est comme un bébé.
Écrire des messages sur un forum, c'est enseigner ?
Personnellement, pour moi, c'est un algorithme clair pour obtenir des modèles, il ne faut pas dévier à gauche ou à droite.
Faites un test de votre algorithme et c'est tout, c'est mieux que 1000 mots.
Mon cher, vous ne comprenez pas les principes fondamentaux de l'optimisation des machines ; il n'est pas important de savoir quel modèle vous obtenez, et lequel vous avez choisi parmi les 10 également obtenus, car l'algorithme utilise un apprentissage par partitionnement aléatoire qui conduit à des résultats différents, même si les valeurs métriques sont identiques, alors les coefficients trouvés seront toujours différents et donc fonctionneront différemment. Et puisque la question du commerce des modèles se résume au choix des modèles obtenus, le gagnant de ce concours est celui qui s'occupe du choix pour l'utilisation pratique des modèles, plutôt que celui qui cherche de nouvelles méthodes et combine les anciennes, et creuse dans sa propre merde !
Je n'en ai pas lu.
C'est plus une illumination, pas plus que ça. ....
C'est trop long de faire un test chaque semaine et de les assembler, et le travail du compte réel que j'ai posté. et ne me fais pas chier ! !!
p.s. Voici l'affaire.
J'ai vérifié à nouveau, trouvé l'erreur et construit à nouveau quelques modèles et tout semble fonctionner. Dans les images de gauche à droite, ensemble de données source, prévision par catbust, prévision par réseau neuronal en 2 couches. Les zones blanches dans les prédictions du modèle montrent les zones avec une probabilité maximale <0.3
Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu et donné des conseils.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Discussion sur l'article "Machine learning by Yandex (CatBoost) without learning Phyton and R" (Apprentissage automatique par Yandex (CatBoost) sans apprendre Phyton et R)
Aleksey Vyazmikin, 2021.11.06 03:27
Pour ceux qui n'ont pas compris certaines des instructions sur la mise en place et le fonctionnement du CatBoost dans l'article, j'ai décidé de faire un clip vidéo par l'exemple de l'EURUSD
Le poisson a été trouvé, mais pas beaucoup.
Mais il s'agit d'un produit purement prêt à l'emploi, sans aucune modification - tout est conforme à la méthodologie. Je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit, car l'article est purement technique dans sa méthodologie, et les prédicteurs sont principalement des oscillateurs standard.
Je n'ai rien compris, mais la musique fredonne encore dans ma tête)
Avez-vous lu l'article ? Je peux certainement ajouter un test, mais je perdrai la musique :)
Écrivez ce que vous ne comprenez pas exactement - je vais vous expliquer, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire.