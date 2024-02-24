L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2494

)))). Je vois, vous semblez avoir un solide bagage en communication. Moi-même, j'écris probablement du code Hindu dans 8 cas sur 10)), mais je serais quand même heureux de pouvoir partager mon expérience. Et ce serait formidable de trouver ceux qui écrivent en Python, et pas seulement neuronet, mais toute la structure des EA en général.
Je suis pour, mais je rejette beaucoup d'idées d'autres personnes, ~99% parce que je l'ai fait avant et que le résultat est connu pour moi.... Et j'ai compris que je ne peux pas exprimer ma vision avec des mots, j'ai besoin d'images sous forme de clips vidéo, mais je suis trop paresseux pour le faire...
 
Votre réponse me donne l'impression d'être fatigué du sujet et de comprendre l'inutilité d'aller au-delà des 55% stables).
 
Il y a un sentiment de fatigue du sujet dans votre réponse, et une compréhension de la futilité d'aller au-delà de la stabilité 55%)
Vous avez vu clair dans mon jeu...

55% - Oui, mais c'est seulement dans un paradigme, les zigzags, les retours, la couleur des bougies etc....

Mais il existe aussi d'autres paradigmes.
 
Cointégration, Kalman et Fourier, ou quelque chose de plus intéressant). A propos, Maxim Dmitrievsky, il est marqué comme un de vos amis, il utilise des sliders tout le temps, savez-vous s'il a eu une expérience avec des dérivés de ceux-ci ? Je veux l'essayer, mais au cas où vous auriez déjà une opinion à ce sujet.
 
Il n'utilise pas du tout les neurones, il utilise un programme médiocre d'auteur tout fait (c'est un hybride de SVM et de MGUA), il ne programme pas en Python ou en R-code, donc le mot Sequental() lui est inconnu, 20 ans d'expérience dans les réseaux de neurones, il est encore tôt pour s'y mettre...


Eh bien, vous voyez, je demande du code aux autres mais je n'utilise que ce que j'ai écrit moi-même. Sans compter les solutions toutes faites. Où vos connaissances en programmation vous ont-elles mené ? Avez-vous atteint la fin prévue de votre travail ? Non, parce que vous êtes en train de chercher et de ballotter entre vos recherches qui ne se décantent pas dans votre esprit. Avant de juger quelqu'un, demandez-vous ce que vous avez fait, avez-vous une réponse ? Vous n'en avez pas, alors ne faites pas la mauviette. .... sucker !!!!!
 

Avatar à l'image de son propriétaire, pas vraiment un twist !!!! :-)



 
Avatar à l'image de son propriétaire, pas vraiment un twist !!!! :-)



la gentillesse est caractéristique des anciens de la région)

 
la gentillesse est la marque de fabrique des anciens d'ici)

C'est notre humour. Ennuyeux :-(.
 

J'ai trouvé une vieille vidéo d' une conférence d'un grand maître de la formation aux réseaux neuronaux avec 20 ans d'expérience, un expert en IA et ce que l'on peut dire modestement, un grand algotrader, un gourou, un mentor pour les débutants et juste un homme bon.

 

..

Oui, je le fais, je le fais, calme-toi déjà)))

