L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2494
)))). Je vois, vous semblez avoir un solide bagage en communication. Moi-même, j'écris probablement du code Hindu dans 8 cas sur 10)), mais je serais quand même heureux de pouvoir partager mon expérience. Et ce serait formidable de trouver ceux qui écrivent en Python, et pas seulement neuronet, mais toute la structure des EA en général.
Je suis tout à fait d'accord, mais je rejette beaucoup les idées des autres, ~99% depuis que je l'ai fait et que le résultat est connu de moi.... Mais j'ai compris que je ne peux pas exprimer ma vision en mots, j'ai besoin des images au format de clips vidéo, mais je suis trop paresseux pour le faire...
Il y a un sentiment de fatigue du sujet dans votre réponse, et une compréhension de la futilité d'aller au-delà de la stabilité 55%)
Vous avez vu clair dans mon jeu...
Il n'utilise pas du tout les neurones, il utilise un programme médiocre d'auteur tout fait (c'est un hybride de SVM et de MGUA), il ne programme pas en Python ou en R-code, donc le mot Sequental() lui est inconnu, 20 ans d'expérience dans les réseaux de neurones, il est encore tôt pour s'y mettre...
Avatar à l'image de son propriétaire, pas vraiment un twist !!!! :-)
la gentillesse est caractéristique des anciens de la région)
J'ai trouvé une vieille vidéo d' une conférence d'un grand maître de la formation aux réseaux neuronaux avec 20 ans d'expérience, un expert en IA et ce que l'on peut dire modestement, un grand algotrader, un gourou, un mentor pour les débutants et juste un homme bon.
Oui, je le fais, je le fais, calme-toi déjà)))