L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2488
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il faut vraiment comprendre toute la philosophie du domaine du ministère de la Défense, et sans connaître beaucoup d'informations dans ce domaine, il est très difficile de parvenir à la philosophie de la question, et sans cela de parvenir aux bonnes conclusions.
Oui,
Dans le développement économique, de nouveaux secteurs d'activité émergent d'un comportement chaotique. Certaines d'entre elles s'avèrent être des impasses, mais une autre partie réalise de nouvelles directions de progrès. La suppression artificielle de l'incertitude conduit à la stagnation et à la dégradation du système, car elle empêche l'émergence de directions progressives de développement. Ces postulats s'appliquent à tous les systèmes complexes, y compris les systèmes économiques et sociaux.
En général, la philosophie principale n'est pas d'éliminer l'incertitude, mais de l'exploiter...
et une "impasse" s'est clairement glissée dans le fil sous la forme de messages récents de ceux qui ne savent pas comment gérer l'incertitude... Le MO n'est clairement pas pour eux ()... car ils ne peuvent pas se prouver à eux-mêmes -
La possibilité d'auto-organisation dans un système dynamique.
oui,
en général, la philosophie principale n'est pas d'éliminer l'incertitude, mais de l'exploiter ...
et une "impasse" s'est clairement glissée dans le fil de discussion sous la forme de messages récents qui ne savent pas comment gérer l'incertitude... Le MO n'est clairement pas pour eux ()... car ils ne peuvent pas se prouver à eux-mêmes -
Question hors sujet : De quel quartier êtes-vous ?
ahahahaha, en plein dans le sujet
Faites attention à la dame, elle a des marguerites)
Moi, par exemple, j'ai organisé le processus d'obtention d'un modèle en 2 heures, avec un ensemble de programmes ramassés et je fais les mêmes actions encore et encore. UN ET LES SUIVANTS !!!! Il n'est pas nécessaire de passer d'une méthode d'optimisation à une autre, de choisir une topologie de réseau ou de remanier les données d'entrée. L'algorithme de création du modèle est rigide et ne peut être modifié,
.
oui, les résultats de l'ordonnancement du chaos sont DIFFÉRENTS, car de nombreux facteurs affectent le système (et tous ne peuvent être pris en compte)... c'est pourquoi on ne peut pas prédire pendant longtemps... et vous devez vous recycler périodiquement.
Les alternatives ont un système de priorités, le passage du système au chaos n'est possible que dans le cas de priorités peu claires. Cela correspond aux puits à potentiel proche (c78) de la figure. Si les priorités sont clairement exprimées et différentes, correspondant à des profondeurs différentes de fosses potentielles, alors le chaos est peu probable, le système évoluera vers un état déterministe avec le choix de la meilleure alternative clairement exprimée. De toute évidence, les alternatives correspondant aux points de la figure ont les caractéristiques suivantes : 14 - la meilleure de toutes, 10 - pas moyen, 7 - peut-être, 3 - en dernier recours, 4-5 "Et on s'en fout...". (с).
La deuxième analogie est que toute question complexe a au moins deux réponses correctes, correspondant à des trous potentiels dans le modèle du prototype. Et il y a un long débat entre ces deux réponses. Devrions-nous autoriser la vente d'armes aux citoyens comme aux États-Unis ? Faut-il augmenter les impôts ? Faut-il faire payer l'entrée au centre-ville ? etc. Les discussions du talk-show rappellent le comportement chaotique du ballon considéré dans un modèle simple.
Une troisième analogie est l'état chaotique d'un système complexe lorsqu'il s'agit de choisir entre deux alternatives inégales : "Être ou ne pas être ?" (c), "Suis-je une créature ou ai-je droit ?" (с).
Il n'est pas difficile de classer les post-trolls émergents... - La philosophie du MO sera toujours utile.
p.s.
quel rôle jouent les calculs matriciels dans votre modélisation ? les utilisez-vous et à partir de quelle bibliothèque (quels sont les outils) ?
Ouais... mais bien sûr vous ne pouvez pas le tester ))))
Et vous utilisez un hochet Reshetov tout fait depuis plusieurs années, c'est la première fois que vous entendez le mot polynom, neurone, mgoa etc. Mais vous prétendez être un maître de la formation aux réseaux neuronaux avec 20 ans d'expérience ;))) et en même temps, il y a un an, vous leur avez demandé de vous apprendre à programmer en R ou Python ; )))).
Et les imbéciles le croient, maître ! !!, quel bordel, mais que faire)))
avec code en R... sur Neuroshell et formé le même
Merci pour la réponse.
Oui, il y aura des différences dans les résultats de l'ordre du chaos, car de nombreux facteurs affectent le système (et tous ne peuvent être pris en compte)... c'est pourquoi on ne peut pas prédire pendant longtemps... et nous devons périodiquement nous recycler
Il n'est pas difficile de classer les post-trolls émergents... - La philosophie du MO est toujours utile
p.s.
quel rôle jouent les calculs matriciels dans votre modélisation ? utilisez-vous et à partir de quelle bibliothèque (quels sont les outils) ?
Reshetov pendant 8-9 ans, et avant cela, il était assis sur Neuroshell et formait, formait et formait des modèles.
Et ça fait de vous un expert en réseaux neuronaux avec 20 ans d'expérience ? C'est tellement drôle que c'est triste).
Il n'est pas difficile de classer les trolls de poste... - La philosophie de la MO est toujours utile.