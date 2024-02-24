L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2484
Essayez de le diviser en groupes, json est le premier, quelque chose d'autre est le second.
alors ce sera plus facile
Si vous attrapez au moins quelque chose dans le groupe, c'est à vous de trouver ce dont vous avez besoin.
dans la boîte à outils du développeur, regardez le réseau
il y a tout un tas de trucs là-bas.
J'ai toujours regardé le réseau, et j'ai écrit qu'il y a beaucoup de choses là aussi).
mais je ne trouve pas ce dont j'ai besoin
Oh, c'est par DOOM, c'est ce que vous avez ouvert dans la capture d'écran ci-dessus.
chrome mettra en évidence l'objet arbre en couleur, dans votre cas - dans le terminal web
puis recherchez ce nom ou un nom similaire sur le réseau.
aller surhttps://xstation5.xtb.com/
créer une démo sur une plateforme web et essayer d'espionner la sanction
J'ai regardé les fichiers json.
Je n'ai pas trouvé de valeurs, peut-être qu'elles ne sont qu'une image ou que je ne les ai pas bien regardées ?
Que quelqu'un me conseille ! !!
Il arrive, pour antiparser insérer une image. Si le texte que vous voulez n'est pas sélectionné pour être copié, il s'agit d'une image. Si c'est le cas, vous pouvez le retirer.
lors de la réalisation d'une démo.
Nous acceptons les clients de votre pays avec une autre branche.
Je ne sais pas, ça a marché pour moi sans aucun problème.
acheter l'ue pour une demi-journée minimum .
section humour: un signal de ma part))
Commençons par le fait que l'opium de tout le marché est le taux de change de la monnaie nationale ou de la monnaie de dépôt.
Et comme par hasard, Moex a un instrument Si qui répond à notre condition.
1. Il est aussi volatile que le GBP intraday.
2. Il y a des informations à ce sujet sur les inserts ouverts comme sur les autres instruments.
3. L'ouvreur est un agent fiscal, je vais donc les promouvoir pour faire bonne mesure !
Pour le reste, je ne prends que 13 instruments du marché, soit dit en passant, peut-être pas un bon nombre, mais ces instruments ont été choisis selon mon instinct. Voici leur liste !
Je fais un fichier d'entraînement de 7500 colonnes et 50 lignes à partir de cette liste, où les 10 premières lignes ont été testées, et le reste est en cours.
Après le prétraitement, j'ai de 150 à 300 colonnes importantes pour la cible, et sur ce réseau formé par la méthode des vecteurs d'ancrage(l'une des plus coûteuses pour l'apprentissage automatique) sa complexité est que lorsque vous ajoutez 1 colonne au modèle, la complexité du polynôme double, donc je ne peux pas construire un modèle de plus de 15 entrées même sur un ordinateur super puissant. Le mien peut en faire 12, et le serveur de messagerie ne le rend pas plus rapide. Cela soulève en quelque sorte la question du sens profond ! L'obtention du modèle a un coût, c'est-à-dire que chaque optimisation n'est pas gratuite et qu'il y a la possibilité de gagner ce modèle ou de faire une perte. Il ne faut pas toujours beaucoup de temps pour obtenir un bon modèle. Il est possible d'obtenir un bon modèle à 5-7 entrées et à 10-12 et il est d'autant plus gênant que si vous ne pouvez pas obtenir de bons chiffres d'entraînement à 5-7 entrées, vous devez commencer l'entraînement à 12, alors que jusqu'à 9 il n'y a qu'une diminution, et seulement ensuite il peut y avoir une augmentation. En somme, je vous le dis, c'est un processus d'optimisation très difficile. Mais je me suis habitué à 2-4 heures de bon travail, à récupérer mes modèles et à fumer du bambou à nouveau, à m'asseoir et à observer. Il n'y a pas d'autre moyen :-(.
Alors quels outils seront choisis dans la liste ci-dessus, je ne sais pas, mais au détriment du pétrole pour dire qu'elle tombe très souvent, donc je l'ai inclus.
Dmitry, ai-je répondu à votre question clinique ?
Veuillez également répondre à ma question clinique (d'ailleurs, vous avez lu dans mes pensées hier et, après avoir examiné cette méthode, vous avez affiché votre façon de travailler avec les données - merci) ... MAIS la question demeure : cette méthode est utilisée pour classer, donc je suppose, les caractéristiques - en avez-vous besoin... que classez-vous, si ce n'est un secret ? LN(Close/Open) ? et qu'enseignez-vous ?
-Si c'est un secret, je comprendrai. "Savoir-faire" ?
