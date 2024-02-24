L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2483
sites web ?
sont là, et...
Site web, plateforme de trading web, je n'arrive pas à obtenir certaines métriques, je ne trouve pas le bon json .... Vous pouvez le faire ?
google chrome et ouvrez les outils de développement pour voir comment récupérer ce que le site crache.
Je ne me souviens pas des détails, mais ça donne quelque chose comme ça.
lorsque vous obtenez les résultats dont vous avez besoin, vous pouvez insérer le lien dans votre navigateur.
Si vous êtes satisfait de la réponse, utilisez le Web-Brequest de mcuel et vous aurez le texte dont vous avez besoin sur votre ordinateur.
Ensuite, vous effectuez le travail habituel avec les cordes, également en mcuelle.
Ici, j'ai copié les majors du CME, mais c'était il y a longtemps :
J'ai déjà fait tout cela, je vous ai dit que je ne trouvais pas le fichier dont j'avais besoin dans "developer tools" et vous m'avez dit "trouvez le fichier". ))
J'ai regardé les fichiers json
Je n'ai pas trouvé ces valeurs, peut-être qu'elles ne sont pas représentées sous forme d'image ou que je ne les ai pas bien regardées ?
N'importe qui ayant un indice !
1) Regardez tous les fichiers (pas seulement les images), pas seulement JSON.
2) Peut-être que les données sont transmises sous forme de flux et non de fichier ? C'est comme si la même station de radio en ligne était écoutée par 100 personnes en même temps, avec un seul flux pour tous, au lieu que chacun ait sa propre connexion et ses propres données. Il permet d'économiser le trafic du serveur.
En général, tout dépend de l'imagination du programmeur... Tu dois le déchiffrer.
Et essayez d'écrire au support technique. Peut-être disposent-ils d'une API, ou d'un FTP, ou d'un autre moyen.
Y a-t-il d'autres jonctions là-dedans ?
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans à part les fichiers json ?
Il y en a pas mal, je n'ai pas écrit de sites web, donc c'est difficile de dire à quoi servent les fichiers.
Je n'écrirai pas au support, ils ne m'aideront pas, mais je vais essayer d'explorer mes options...
Je pense simplement, ce n'est pas exactement le site, et la plateforme, il se peut qu'il n'y ait pas d'accès à ces informations, ainsi que le solde du compte, par exemple ?
il y a pas mal de choses là-dedans, je n'ai pas écrit de sites web, c'est difficile de dire quel est le but de ces fichiers
Essayez de les diviser en groupes, json en premier, autre chose en second.
alors ce sera plus facile.
si vous attrapez au moins quelque chose dans le groupe, alors c'est une question de technique, vous trouverez ce dont vous avez besoin