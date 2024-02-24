L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 229
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tous les codes ci-dessus sont des remakes de l'œuvre de Reshetov, à propos de laquelle il y a eu des débats il y a 100500 ans - à savoir s'il s'agissait d'un NS ou d'une merde artisanale.
La preuve en est l'absence presque totale de ces conseillers experts sur le marché.
on peut donc dire qu'il n'y a pas d'exemples de nc sur mcl sur le marché.
Je vois. Cette technologie est tout simplement absente dans MQL. Toutefois, ce n'est pas une raison pour ne pas croire qu'elle peut être créée.
Et à propos des "bicyclettes", on parle généralement de personnes paresseuses qui veulent "tout prêt à partir".
Je vois. La technologie n'est tout simplement pas disponible dans MQL. Cependant, ce n'est pas une raison pour ne pas croire qu'il peut être créé.
Et à propos des "bicyclettes", on parle généralement de personnes paresseuses qui veulent "tout prêt à partir".
on vous a dit il y a quelques pages - vous avez une idée, vous devez la tester en 5 min (1 jour, une semaine). et vous ne savez pas si votre idée est viable ou initialement mort-née. quelle option choisirez-vous - utiliser un paquet tout fait, qu'un étudiant peut comprendre en 5 min, ou réécrire une infrastructure complète vous-même ? si la deuxième option, alors c'est du sado-masochisme, et les gens normaux ne vont pas avec vous ;))
Merci, votre point de vue est clair pour moi. Mais ne le revendiquez pas pour toutes les personnes normales.
Vous passez deux semaines ou plus de votre temps à essayer de faire quelque chose, ou vous ne finissez pas et vous vous ruinez, ou vous n'obtenez aucun résultat. Les deux sont aussi probables l'un que l'autre))) Vous auriez pu utiliser une solution standard.
Si l'on vous confiait une tâche difficile et le résultat sous forme de bénéfice demain, vous n'auriez même pas l'idée d'écrire quelque chose de votre cru.
Même les agences gouvernementales aux États-Unis font sur les sites Joomla et les moteurs similaires, et personne n'hésite à utiliser le travail des autres et leur ego ne dépasse pas, nous allons suivre notre propre chemin.
Si vous êtes un professionnel, que vous accordez de l'importance à votre temps, comme tout le monde, vous écrirez des conneries toutes faites quand vous aurez du temps libre ou si vous n'avez pas de sonnette dans votre vélo, par exemple.
Vous perdrez 2 semaines ou plus de votre temps à essayer de faire quelque chose, ou vous n'y arriverez pas et vous tomberez en panne, ou vous n'obtiendrez aucun résultat. Les deux sont aussi probables l'un que l'autre))) Vous auriez pu utiliser une solution toute faite, mais un scooter écrit par vous-même est toujours plus proche de votre corps et booste votre ego qu'un vélo construit et conçu il y a longtemps.
Si l'on vous confiait une tâche difficile et le résultat sous forme de bénéfice demain, vous n'auriez même pas l'idée d'écrire quelque chose de votre cru.
Même les agences gouvernementales aux États-Unis font des sites sur Joomla et des moteurs similaires, et personne n'hésite à utiliser le travail des autres et leur ego ne dépasse pas, nous allons suivre notre propre chemin.
Tout professionnel accorde de l'importance à son temps, et toute personne aussi, et écrira des conneries de son cru, soit par intérêt pendant son temps libre, soit si son vélo manque de sonnette, par exemple.
котоpой до этого пекли каpтошкy, y меня покалывает за yхом. Что это
значит?
- Что y вас слишком много свободного вpемени!
À tous ceux qui étudient réellement la RI.
Veuillez ne pas vous lancer dans des discussions inutiles avec des personnes qui ne connaissent pas et ne veulent pas connaître ce domaine de la connaissance. "Pionniers" qui déclarent : "Montrez-moi, prouvez... Et puis peut-être que je commencerai à apprendre" sur ce forum, la mer en est pleine. Sans la moindre idée du sujet, ils vont, avec un maximalisme adolescent, critiquer et prouver son inutilité. Il n'est pas possible et inutile de convaincre les gens de l'importance et de l'utilité d'une connaissance quelconque s'ils n'ont pas grandi avec elle.
Cette discussion est non seulement inutile mais aussi nuisible. Vous nourrissez leur ego, rehaussez leurs critiques et les encouragez à continuer à faire du trash talk. Nous ne pouvons pas interdire les messages stupides non pertinents, mais nous pouvons et devons les ignorer.
Bonne chance
Il y a quelques années, j'ai lancé plusieurs fils de discussion sur le quatrième forum où je publiais les résultats de calculs économétriques. Lors de l'ouverture des fils, une recherche sur le mot "économétrie" ne donnait aucun résultat, mais le sujet suscitait un intérêt certain. En outre, il s'est avéré que plusieurs personnes du forum utilisent des modèles économétriques dans la pratique.
Puis chacun des fils ouverts d'une monotonie assommante a commencé à se développer dans une direction différente : il y avait toujours un groupe d'ignorants dont le but de la présence sur la branche n'était pas d'essayer d'apprendre quelque chose gratuitement, et le but était d'étrangler la branche avec un flot d'inondations se transformant en trolling. Et se défendre contre ce genre de public est extrêmement difficile, car d'abord ils prétendent vouloir apprendre quelque chose et avec ceux qui veulent apprendre formulent des questions très raisonnables. Ensuite, ils commencent à contester l'idée même, puis ils écrivent que l'économétrie est une pseudo-science en général, et finissent toujours par aboutir à une seule chose : ceci est un forum sur MQL. Il est impossible d'expliquer quoi que ce soit, car derrière ce culte prétendument fanatique du MQL, il y a juste un freelancing à la pâte fantomatique.
En fin de compte, ce sont ces mêmes personnes qui ont été les gagnantes : le fil de discussion a pris une taille exorbitante et les pensées valables ont été noyées dans des montagnes de déchets.
C'est à cause de cela que j'ai cessé d'ouvrir des agences.
Le même sort a été réservé à cette branche. Le schéma de strangulation utilisé sur mes branches a été appliqué ici aussi.
Est-ce que Burnakov a toujours envie d'ouvrir une autre succursale et de revoir certains de ses personnages ? .... Nous verrons bien.
Le mécanisme suivant, tel qu'il me semble idéal, peut constituer une protection contre ce type de public.
À partir d'aujourd'hui, tout membre du forum a le droit d'ouvrir un fil de discussion. A cela, il serait souhaitable d'ajouter le droit de modérer son fil à l'auteur du fil. Ce droit ne peut être accordé à l'auteur qu'après son recours, c'est-à-dire qu'il doit rester les possibilités actuelles. En outre, le droit de modérer devrait être assuré par les administrateurs (modérateurs) du forum et s'appliquer à une branche particulière, c'est-à-dire que le droit de modérer une branche devrait être sélectif et s'appliquer à une branche particulière et à un auteur particulier, plutôt qu'à tous à la suite et pas à tous les sujets.
L'auteur d'un fil de discussion pourrait ainsi former un semblant de traité technique et scientifique. L'auteur du fil de discussion pourra ainsi voir par lui-même ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Par exemple, nous ouvrons une branche sur les forêts aléatoires. L'auteur du fil de discussion, sans aucune discussion ou justification, décide pour lui-même : soit de supprimer tout ce qui n'est pas lié aux forêts aléatoires, soit d'autoriser d'autres modèles.
Alors, pourquoi y a-t-il des enthousiastes individuels qui réécrivent le vélo sur le µl ?
À propos, quelqu'un a récemment demandé un exemple simple avec le NS, et pour une raison quelconque, personne ne s'est souvenu de l'ancienne solution de Reshetov. D'ailleurs, Reshetov lui-même, d'après ce que j'ai compris, ne développe plus du tout son projet sur µl maintenant.
https://www.mql5.com/ru/code/10289
https://www.mql5.com/ru/code/16727
https://www.mql5.com/ru/code/1104
Merci beaucoup, c'est exactement ce que le docteur a commandé ! Court et précis ! Tout le MO en 10 lignes ! Pantural est satisfait, Pantural vous remercie ! Yo hai, kamon !
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
Et la question suivante, est-ce que quelqu'un a un exemple de code, comme celui-ci, où au niveau d'un débutant vous pouvez comprendre comment mettre en œuvre l'algorithme de la propagation inverse, ou similaire, où le réseau corrige les paramètres d'entrée en fonction des décisions précédentes ?
Pas R.