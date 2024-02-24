L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1818
Je suis tombé sur une photo intéressante. Donc, si vous voulez qu'un "réseau neuronal" vous aide à gagner de l'argent, il "doit" apprendre "l'histoire" et être capable de "comprendre la situation" et de reconnaître une jeep ici. Je ne sais pas comment, honnêtement, je suis moi-même curieux :)))) Peut-être qu'un programme capable d'une telle chose serait de l'IA. Un réseau neuronal "naturel" y parvient en quelque sorte.
Stockez-vous les modèles comme une base de connaissances, ou les recherchez-vous à nouveau chaque fois qu'une bougie se ferme ?
Tâche - "Y a-t-il une jeep dans l'image".
La bonne réponse est : pas de jeep !
Si vous le voyez, soit vous voyez à travers un marécage, soit vous êtes schizophrène.
Je comprends que lorsque le cerveau voit le toit de la jeep, il réalise qu'elle se trouve quelque part dans le marais, mais la question est de savoir s'il y a une jeep sur l'image... La jeep n'est pas sur l'image, elle est sous le marais.
C'est comme montrer à un filet la photo d'un champ et lui faire dire qu'il voit une marmotte, on sait qu'elle est là, mais la photo est celle d'un champ ! !!
Vous devez penser plus grand, messieurs...
Dans le domaine des triplés - je pense qu'il y en a même deux :)
Stockez-vous les modèles comme une base de connaissances, ou les recherchez-vous à nouveau chaque fois qu'une bougie se ferme ?
Ce numéro à 4 chiffres est le code du motif. Il est important pour le traitement automatique des informations sur les prix. En utilisant ce code, je peux facilement dessiner l'image du prix même sans le voir. Le nombre de motifs est limité. Ils changent avec le temps, et en connaissant le modèle actuel, il est facile de prévoir le prochain.
Je n'ai pas besoin de les enregistrer dans la base de données. Le programme prend le code actuel et travaille avec lui.
C'est malheureux avec Jeep. Il n'est probablement pas réaliste de le reproduire de manière programmatique. Notre cerveau peut le faire grâce à notre imagination, mais par programmation, c'est peu probable.
Le prix, en revanche, est plus facile, tout est visible et son comportement est prévisible. (en partie))
Pas très clair, mais intéressant ;) Je vois que vous êtes un homme d'idées, c'est cool ! Si je peux vous aider avec l'apprentissage automatique, n'hésitez pas à me contacter.
Ce n'est pas la question, vous pouvez faire TOUT cela ;))
Le fait est que vous avez mal défini la tâche et que vous ne vous en rendez pas compte, mais que vous voulez le résultat...
C'est comme avec le code - il n'y a pas de mauvais code, il y a un mauvais programmeur, si le code est écrit incorrectement et ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème de code (le code ne peut pas fonctionner incorrectement, il fonctionne exactement comme il a été écrit), mais le problème d'un programmeur négligent. C'est exactement la même chose avec HC, et avec Jeep.
Qui dispose d'informations utiles sur les méthodes d'échantillonnage ?
de préférence avec des spécifications comparatives
à titre d'exemple: https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
Il devrait y avoir beaucoup de documents sur les études sociales, ils sont écrits par des psychologues sur leurs diplômes. Mais les calculs sont généralement serrés.
Habituellement, ce sont des trucs trop thématiques commehttps://helpiks.org/7-16586.html.
Que voulez-vous séparer/sélectionner ?
C'est toujours le même thème, la recherche aléatoire de dépendances prédicteur-cible.
Les transactions sont ouvertes de manière aléatoire, puis dans un réseau neuronal. Beaucoup dépend de l'échantillonnage compétent
Par exemple, avec ceci, j'ai trouvé des dépendances entre les TFs comme vous l'avez suggéré.
Merci, je vais y jeter un coup d'œil.