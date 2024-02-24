L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 236
Qu'est-ce qu'un demi-tour ? Une barre comme dans ZZ ?
Oui, un bar.
Et comme je l'ai écrit ci-dessus ?
Nous prenons une ZZ et y fixons un paramètre, par exemple 50 pips. Construisons. Sur le graphique réel, les renversements de 50 pips ZZ sont très rares avec le paramètre de 50 pips. Avant le retournement et après le retournement à la limite de 50 pips, nous le marquons comme le précédent retournement...
Si nous construisons un PZ avec le paramètre 70 pips et que nous fixons la limite à 50 pips, il y aura encore plus de barres marquées comme "reversal" que dans le cas précédent.
PS.
J'ai collaboré à ce sujet ici. Elle n'a pas réussi à construire un modèle décent. Mais cet échec ne peut être considéré comme la preuve que l'idée elle-même est fausse - il s'agit simplement d'un cas particulier.
Formation RF sur l'aléa cumulatif,
Ce hasard ressemble à ceci :
quelqu'un peut dire à partir du prix ? ??
inversions de cibles
un renversement à la baisse est un point qui est supérieur à 10 points précédents et supérieur à 20 points suivants.
Nous vérifions le modèle formé sur le hasard en utilisant de vraies citations.
Un seul et même modèle a été entraîné plusieurs fois (essais) et testé en trading.
Instrument RTS
prix médian (haut+bas)/2
le stop and take était le même - 50 ticks
est prise en compte, de sorte qu'en réalité l'arrêt est même inférieur à l'arrêt
Les arrêts et les départs sont fixés, rien n'a bougé, juste un motif stupide, stupide TS.
premier essai
deuxième essai
troisième essai
le quatrième procès.
et puis ça continue comme ça....code de formation
mytarmailS:
Oui, un bar.
========================================
1-2 barres avant le sommet de la ZZ et 1-2 barres après. Vous devez utiliser d'autres modèles.
L'entraînement des NN profonds se fait en deux étapes, vous savez.
1. pré-entraînement sans enseignant sur un ensemble de données non étiquetées aussi large que possible (je prends 5 à 6 mille barres) et
2. accorder sur un plus petit échantillon seulement autour des sommets des (1-2)mesures.
Le résultat est meilleur que lorsqu'on fait la course avec l'ensemble de l'échantillon.
Bonne chance
Alors, qu'est-ce qui n'est pas sur les vraies citations ?
maintenant, comment exactement le même modèle(avec les mêmes paramètres) a reconnu les vraies cotations et s'est entraîné sur les vraies cotations aussi et non sur les aléatoires.
1
2
3
4
Laissez-moi vous expliquer encore une fois
Dans le premier cas, le modèle a été entraîné sur les cotations aléatoires et vérifié sur les cotations réelles, les images montrent le trading sur les cotations réelles.
Dans le second cas, le modèle a été à la fois entraîné et testé en trading entièrement sur des données réelles.
Tout ce que vous savez, pourquoi demander n'est pas clair. Juste sur ce qu'ils demandent et s'entraînent, et pas d'alchimie. Métrique, bien sûr pour l'amateur, je n'ai pas l'habitude de l'uzuyu.
Mon processus ressemble à ceci. Et la formation d'un seul ou d'un groupe de modèles est le choix de chacun))) Avec cette tâche dans cette branche, je pense que beaucoup de gens vont réussir...
